Massa: "Vettel, puan için yarışacak bir pilot değil"

Haberi dinle

Felipe Massa, Sebastian Vettel'in F1 kariyerinin büyük bir kısmında Alman pilota karşı yarıştı ve zaman zaman birlikte podyuma da çıktılar.

Massa, 2022 sonunda emekli olacağını açıklayan Vettel hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Şimdilerde Stock Car Pro Series'de yarışan Massa, "Sebastian Vettel, kariyeri ve yaptığı her şeyle tüm övgüleri hak ediyor."

"Şimdiye kadar pek çok seride pek çok şampiyonluk kazandı. Bana göre Formula 1 tarihi için çok önemli bir pilot. Bu yüzden yaptığı her şey için kesinlikle iyi bir alkışı hak ediyor."

"Emekli olması ve hayatında başka şeyleri düşünmesi, kendisi adına harika." dedi.

Massa, Vettel'in arkalarda yarışmaktan keyif almayacağı görüşünde.

"O harika bir sürücü, onunla daha çocukken tanıştım. Kartinge başladığı zamanı ve sonrasını hatırlıyorum... Sonra büyüdü, Formula BMW ve Formula 3'te yarışmaya başladı. Her zaman rekabetçi ve kazanan biri sürücü potansiyeli taşıdı."

"Formula 1'de harika bir kariyeri vardı. Toro Rosso'daki ilk yılında, Monza'da çok zorlu bir yarışı kazandı. O yarışı çok iyi hatırlıyorum çünkü o yıl şampiyonluk için savaşıyordum."

"Çok rekabetçiydi, Red Bull'un onu ana takıma alması pek uzun sürmedi ve üst üste dört şampiyonluk kazandı."

"Formula 1 kariyerini sonlandırmasının iyi olduğunu düşünüyorum çünkü kendisi 12., 13. ve 14. sıralar için savaşacak bir sürücü değil. O, ön tarafta yarışması gereken bir sürücü ve sahip olduğu araç yüzünden bunu yapamıyordu."

"Bu, bırakmak ve diğer şeyler yapmak için doğru zaman. Bence bu yarışmayı bırakmak için değil, başka şeyler yapmak için doğru zaman. Kendisini her zaman aracı çok iyi anlayan bir pilot olarak gösterdi."

"Ayrıntılarda çok zeki ve inanılmaz bir sürücü. F1 taraftarları ve genç sürücüler için harika bir örnek. Ardında harika bir miras bırakacak."