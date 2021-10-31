Massa: "Verstappen'in büyük bir şampiyonluk şansı var"

Max Verstappen, bu yıl Lewis Hamilton'la yakın bir şampiyonluk savaşı içerisine girdi ve ikili arasındaki fark, bitime beş yarış kala sadece 12.

Son yıllarda böylesine yakın bir şampiyonluk mücadelesi hiç görülmemişti ve kalan yarışların hiçbirisi için tahmin yapmak mümkün görünmüyor.

Daha önce Hamilton'la şampiyonluk savaşına giren ve şampiyonluğu İngiliz pilot bir puan farkla kaybeden Massa, bu yıl Verstappen'i desteklediğini söyledi.

Massa, İspanyol AS gazetesine şöyle konuştu: "Şampiyonluk savaşı çok ilgi çekici. Hepimizin görmek istediği şey bu."

"Galibiyet için mücadele eden iki takımdan iki sürücü, birbirleriyle savaşıyorlar ve taraftarların ihtiyacı olan şey bu. Umarım bu savaş, 2008'de benimle olduğu gibi, son yarışın son virajına kadar devam eder."

"Bunu her zaman göremezsiniz. Her ne kadar bunun Lewis'in Formula 1'de kaç yıl kalacağına bağlı olduğunu bilsem de bunun, Max ve Lewis arasındaki rekabetin sadece başlangıcı olduğunu düşünüyorum."

"Bu mücadelede Max'i destekliyorum çünkü şampiyonada yeni kazananlar olması çok önemli. Aynı sürücünün her şeyi kazanması hoşuma gitmiyor. Hamilton da şampiyonluğu hak ediyor. Sonuçta pek çok rekor kıran inanılmaz bir pilottan bahsediyoruz ama ben Verstappen'i destekliyorum."

"Max ilk şampiyonluğunu kazanabilir. Her şey şampiyonanın sonunda nasıl performans gösterdiğine bağlı olacak fakat mükemmel bir şansı var."

"Üstelik baskıyla da çok iyi baş ediyor. Bu, Formula 1'in bir parçasıdır. Her zaman baskı hissedersiniz. Şahsen Max'in baskıyı iyi şekilde kaldırabilecek bir sürücü olduğunu düşünüyorum."