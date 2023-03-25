Önceki / Alpine, bu yılki şimdiye kadarki performansından memnun değil Sonraki / Mercedes, Red Bull ile farkın kısa vadede kapanacağına inanmıyor
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Massa: "Verstappen tüm rekorları kırabilir"

Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, çifte dünya şampiyonu Max Verstappen'in tüm rekorları eline geçirebileceği görüşünde.

Ekleyen:
Massa: "Verstappen tüm rekorları kırabilir"
Haberi dinle

Verstappen, ikinci dünya şampiyonluğunu kazandığı 2022 yılında düzenlenen 22 yarışın 15'ini kazandı ve bir sezonda en çok yarış kazanan sürücü unvanını eline geçirdi.

Hollandalı pilot bu yıla da çok iyi başladı ve ilk yarışı pole pozisyonundan başlayıp kazanırken, Suudi Arabistan'da tahrik mili arızası nedeniyle 15. sıradan başladığı yarışı 2. bitirdi.

Görünüşe bakılırsa bu yıl Hollandalı pilotun üçüncü kez Dünya Şampiyonu olmasını sadece Verstappen'in Red Bull'dan takım arkadaşı Sergio Perez engelleyebilir.

Birkaç yıl öncesinde Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in tüm rekorlarını eline geçirecek gibiydi ancak Felipe Massa'ya göre Verstappen bunları Hamilton'dan önce kırabilir.

Massa, Bild'e verdiği demeçte 7 şampiyonluk rekorunun henüz geçilememiş olmasıyla ilgili olarak "Bence yakın zamanda da geçilemeyecek."

"Elbette Lewis Hamilton'ın da yedi şampiyonluğu var ama sekizinciyi kazanabileceğini sanmıyorum. En azından bu sezon bu araçla bunu yapamaz."

Felipe Massa

Felipe Massa

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Mercedes, Lewis'in şampiyonluk savaşı vermesi için yeterli seviyede değil. Lewis istediği kadar iyi sürebilir, sonuçta aracı çok yavaş."

"Diğer tarafta Max Verstappen son iki yıldır şampiyon oluyor. Arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu kazanamaması için hiçbir neden göremiyorum. Çok daha fazlasını yapabilir, Max arka arkaya dört, beş ya da altı şampiyonluk kazanabilir.

"Böyle bir başarı için her şeyin doğru şekilde ilerlemesi gerekiyor, şu anda olan da bu. Max hata yapmıyor, Red Bull mükemmel çalışıyor, motor güçlü. Michael Ferrari'deyken ya da Lewis Mercedes'te yarışırken de böyle olmuştu. Red Bull dönemi için gereli tüm şartlar var." dedi.

Verstappen'in bu rekor için Hamilton'dan daha büyük bir tehdit olup olmadığı sorusuna Massa şu yanıtı verdi: "Şu an için evet öyle."

"Max hiç hata yapmıyor, bir robot gibi sürüyor. Yaşına göre son derece olgun."

"İki şampiyonluk onu daha da iyi yaptı. Artık daha rahat, o kadar inatçı değil. Hâlâ zaman zaman agresif sürüyor ama bunu daha bilinçli yapıyor."

"Ancak gelecek yıl Mercedes eski gücünü bulursa, şampiyonluk yarışı yine çok farklı görünebilir."

paylaşım
yorumlar

Alpine, bu yılki şimdiye kadarki performansından memnun değil

Mercedes, Red Bull ile farkın kısa vadede kapanacağına inanmıyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Bir noktada geriye düşeceğiz"

Alonso: "Bir noktada geriye düşeceğiz"

Formula 1

Alonso: "Bir noktada geriye düşeceğiz" Alonso: "Bir noktada geriye düşeceğiz"

Hamilton: "Mercedes dışında bir yere gideceğimi düşünmüyorum"

Hamilton: "Mercedes dışında bir yere gideceğimi düşünmüyorum"

Formula 1

Hamilton: "Mercedes dışında bir yere gideceğimi düşünmüyorum" Hamilton: "Mercedes dışında bir yere gideceğimi düşünmüyorum"

Vasseur: "Durumumuz iç karartıcı değil"

Vasseur: "Durumumuz iç karartıcı değil"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Vasseur: "Durumumuz iç karartıcı değil" Vasseur: "Durumumuz iç karartıcı değil"

Son Haberler

MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!

MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!

MGP MotoGP
Portekiz GP

MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı! MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!

NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

NAS NASCAR Cup
Austin

NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

MOT2 Moto2
Portimao

Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

MGP MotoGP
Portekiz GP

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor" Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.