Massa: "Verstappen tüm rekorları kırabilir"

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Verstappen, ikinci dünya şampiyonluğunu kazandığı 2022 yılında düzenlenen 22 yarışın 15'ini kazandı ve bir sezonda en çok yarış kazanan sürücü unvanını eline geçirdi.

Hollandalı pilot bu yıla da çok iyi başladı ve ilk yarışı pole pozisyonundan başlayıp kazanırken, Suudi Arabistan'da tahrik mili arızası nedeniyle 15. sıradan başladığı yarışı 2. bitirdi.

Görünüşe bakılırsa bu yıl Hollandalı pilotun üçüncü kez Dünya Şampiyonu olmasını sadece Verstappen'in Red Bull'dan takım arkadaşı Sergio Perez engelleyebilir.

Birkaç yıl öncesinde Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in tüm rekorlarını eline geçirecek gibiydi ancak Felipe Massa'ya göre Verstappen bunları Hamilton'dan önce kırabilir.

Massa, Bild'e verdiği demeçte 7 şampiyonluk rekorunun henüz geçilememiş olmasıyla ilgili olarak "Bence yakın zamanda da geçilemeyecek."

"Elbette Lewis Hamilton'ın da yedi şampiyonluğu var ama sekizinciyi kazanabileceğini sanmıyorum. En azından bu sezon bu araçla bunu yapamaz."

Felipe Massa Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Mercedes, Lewis'in şampiyonluk savaşı vermesi için yeterli seviyede değil. Lewis istediği kadar iyi sürebilir, sonuçta aracı çok yavaş."

"Diğer tarafta Max Verstappen son iki yıldır şampiyon oluyor. Arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu kazanamaması için hiçbir neden göremiyorum. Çok daha fazlasını yapabilir, Max arka arkaya dört, beş ya da altı şampiyonluk kazanabilir.

"Böyle bir başarı için her şeyin doğru şekilde ilerlemesi gerekiyor, şu anda olan da bu. Max hata yapmıyor, Red Bull mükemmel çalışıyor, motor güçlü. Michael Ferrari'deyken ya da Lewis Mercedes'te yarışırken de böyle olmuştu. Red Bull dönemi için gereli tüm şartlar var." dedi.

Verstappen'in bu rekor için Hamilton'dan daha büyük bir tehdit olup olmadığı sorusuna Massa şu yanıtı verdi: "Şu an için evet öyle."

"Max hiç hata yapmıyor, bir robot gibi sürüyor. Yaşına göre son derece olgun."

"İki şampiyonluk onu daha da iyi yaptı. Artık daha rahat, o kadar inatçı değil. Hâlâ zaman zaman agresif sürüyor ama bunu daha bilinçli yapıyor."

"Ancak gelecek yıl Mercedes eski gücünü bulursa, şampiyonluk yarışı yine çok farklı görünebilir."