Massa: "Verstappen şampiyonluk savaşı için hazır."

Max Verstappen, 2019 Amerika GP'den bu yana finiş gördüğü tüm yarışlarda podyuma çıkmayı başarıyor ve oldukça istikrarlı bir sürüş çıkarıyor.

Mercedes sürücülerinin en büyük rakibi konumunda yer alan Hollandalı sürücü, takım arkadaşı Alex Albon'a da büyük bir üstünlük kurmuş durumda.

Uzun yıllar Formula 1'de mücadele eden Felipe Massa, Verstappen'in artık şampiyonluk savaşı vermeye hazır olduğunu söyledi.

Ziggo Sport'a konuşan Massa, "Her şeyden önce, Max'in özel bir yeteneği var. Gelecekte dünya şampiyonu olacak, buna hiç şüphe yok."

"Ama şu ana kadar şampiyonluk için savaşmasına izin verecek bir aracının olmaması kötü."

"Max, Red Bull'un araçtan birkaç ondalık daha çıkartması halinde bundan önemli oranda faydalanabilir."

"Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, yakında şampiyonluk için savaşabilmelerini umuyor. En başından beri hızlı olduğu ortada ve şampiyonların ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahip. Fakat aynı zamanda bazı hatalar da yaptı ve bu yüzden pek çok fırsatı kaçırdı."

"Bu genç bir sürücü için çok normal bir durum, ancak artık Verstappen'i hata yaparken görmüyoruz."

"Yani artık şampiyonluk için savaşmaya hazır." dedi.