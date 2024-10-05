Massa: "Verstappen, Red Bull'un 'iç karışıklıklarına rağmen' şampiyonada Norris'i yenecek"
Red Bull'un iç politikaları McLaren'e F1 2024 şampiyonluğu için bir şans vermiş olabilir, ancak Felipe Massa Max Verstappen'in pilotlar şampiyonluğuna ulaşacağına inanıyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing, congratulates pole man Lando Norris, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
F1 2024'ün ilk yarışından önce bile Red Bull, takım patronu Christian Horner'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturulması nedeniyle bir drama karıştı. Suçlama reddedildi ve Britanyalı takım müdürü olarak görevine devam etti.
Ancak Jos Verstappen, Red Bull'u Horner'ın görevde kalması halinde takımın çökeceği konusunda uyardı.
Eylül ayında Adrian Newey'nin Aston Martin'e geçeceği açıklanırken, takımın önemli isimleri Jonathan Wheatley ve Will Courtenay de sırasıyla Audi F1 ve McLaren için takımdan ayrılacak.
Jos Verstappen, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "İşte bu konuda uyarmıştım. Görüyorsunuz ki takımdan ayrılan çok fazla insan var."
Tüm bunların yanı sıra Red Bull bu sezon her iki şampiyonluğu da elinde tutmak için McLaren ile mücadele ediyor.
Massa da Jos Verstappen'e katılarak takım içi politikaların bu duruma yardımcı olmadığını kabul ediyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
RN365'e verdiği demeçte "Takım içindeki tartışmalar ve politikalar, şampiyonadaki durumlarına yardımcı olmuyor." dedi.
Bununla birlikte, Verstappen'in Norris'i geride bırakarak bu sezonki dördüncü pilotlar şampiyonluğunu elde edeceğine inanıyor.
"Hâlâ altı yarış var, yani her şeyin değişebileceği bir noktadayız."
"McLaren şu anda harika bir iş çıkarıyor ancak pilotlar şampiyonluğu tarafında işler kolay olmayacak. Max çok güçlü ve çok yetenekli, gerçekten harika bir sürücü."
"Ancak takım içinde yaşananlar da hoş değil ve mevcut duruma yardımcı olmuyor."
"Yine de Max'in pilotlar şampiyonluğunu kazanacağına inanıyorum, ancak takımlar şampiyonu bence McLaren olacak."
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