Massa: "Verstappen ilk iki yarışı da kazanmalıydı"

Red Bull, sezona oldukça iyi başladı ve Bahreyn hafta sonunu domine etti. Ancak Mercedes'in akıllı stratejisi, Lewis Hamilton'ın güçlü formuyla birleşince zafer Mercedes'e gitti.

Imola'da ise yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Hamilton'dı ancak yarışı kazanan isim Verstappen oldu.

Red Bull, sonuç olarak tempo olarak çok iyi olsa da, ilk iki yarışta bir galibiyet aldı ve şampiyonada Mercedes'in gerisinde.

Bu, Mercedes'in pek de iyi olmadığı bir dönemde yaşandığı için, Red Bull tarafında bazı endişelere yol açıyor.

Felipe Massa ise La Gazzetta dello Sport'a bu durumu şöyle yorumladı: "Max'in ilk iki yarışı kazanması gerekirdi. Mercedes, Bahreyn'de stratejik anlamda Red Bull'dan daha akıllıca davrandı."

"Verstappen ve Hamilton arasındaki mücadele güzeldi ve insanlar tam olarak bunu, yani Mercedes ve Red Bull gibi eşit seviyede rekabetçi olan iki aracın, birbiriyle olan savaşını görmek istiyor."

"Umarım bu mücadele tüm yıl boyunca böyle devam eder. Sportif açıdan bakarsam, Max'in şampiyon olmasını isterim çünkü her zaman aynı kişinin kazanması eğlenceli olmuyor."

"Fakat bunu söylerken, Lewis'in yaptıklarına ve başardıklarına tamamen saygı duyuyorum."

"Bottas'ın [kötü] performansı bence zihinsel. Lewis Hamilton gibi bir liderle mücadele etmek kolay değil. Aynı sorun Vettel için de geçerli. Her ikisi de hassas be zor bir dönemden geçiyorlar."

Ayrıca George Russell'la ilgili soruya, "Imola'da hata yapsa bile gerçekten çok güçlü bir pilot. Umarım Mercedes ona er ya da geç ona bir fırsat verir."

"Kazanın ardından sakinleştiğinde, düşünüp özür dilemesi hoşuma gitti, bu bir olgunluk belirtisi." cevabını verdi.