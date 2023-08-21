Massa: "Verstappen, 2026 sezonuna kadar durdurulamayacak"
Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa'ya göre 2026 kural değişikliklerine kadar Max Verstappen'i kimse durduramayacak.
Geçen sezon yer etkisi çağına giren F1, 2026 sezonuna kadar aynı araçlarla ve dondurulmuş motorlarla devam edecek.
2026 sezonunda yeni güç ünitelerinin kullanımına geçilmesi planlanıyor, bunun yanı sıra araçlarda da birtakım değişiklikler görmemiz olası.
Ancak o zamana kadar araçların gelişimi biraz kısıtlı diyebiliriz, nitekim ne güç ünitelerinde değişiklik yapılabiliyor, ne de bütçe sınırı nedeniyle büyük güncellemeler gelebiliyor.
Bu durum takımları biraz olsun birbirine yaklaştırdı, ancak büyük avantaj kazanan Red Bull'un da uçup gitmesine sebep oldu -Max Verstappen şu an şampiyonada 125 puan farkla lider!
Tüm bunları yorumlayan Felipe Massa, 2026 sezonuna kadar Verstappen'i hiç kimsenin durduramayacağını söylüyor.
Marca'ya konuşan Massa, "Kurallar değişene kadar Verstappen her şeyi kazanmaya devam edecek."
"Eşit düzenlemelere sahip olacağız, ancak şu anda Verstappen daha üstün, Red Bull daha üstün. Dolayısıyla 2026'ya kadar Verstappen'in tüm şampiyonlukları kazanmasını bekleyebiliriz."
"Mantıksal olarak, her şeyin yeni olduğu büyük bir değişimle karşılaşacağız ve Red Bull'un bugünkü gibi olup olmayacağını anlamamız gerekiyor."
"Ama şu anda Verstappen ile aynı seviyede birini görmüyorum." dedi.
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