Prime'a abone ol
Önceki / Vasseur: "Gridde 'bir numaraya' sahip tek takım Red Bull" Sonraki / Alpine, Enstone tesisini nasıl son teknoloji tutmayı sürdürüyor?
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Massa: "Verstappen, 2026 sezonuna kadar durdurulamayacak"

Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa'ya göre 2026 kural değişikliklerine kadar Max Verstappen'i kimse durduramayacak.

Altay Gök
Ekleyen:
Felipe Massa

Geçen sezon yer etkisi çağına giren F1, 2026 sezonuna kadar aynı araçlarla ve dondurulmuş motorlarla devam edecek.

2026 sezonunda yeni güç ünitelerinin kullanımına geçilmesi planlanıyor, bunun yanı sıra araçlarda da birtakım değişiklikler görmemiz olası.

Ancak o zamana kadar araçların gelişimi biraz kısıtlı diyebiliriz, nitekim ne güç ünitelerinde değişiklik yapılabiliyor, ne de bütçe sınırı nedeniyle büyük güncellemeler gelebiliyor.

Bu durum takımları biraz olsun birbirine yaklaştırdı, ancak büyük avantaj kazanan Red Bull'un da uçup gitmesine sebep oldu -Max Verstappen şu an şampiyonada 125 puan farkla lider!

Tüm bunları yorumlayan Felipe Massa, 2026 sezonuna kadar Verstappen'i hiç kimsenin durduramayacağını söylüyor.

Marca'ya konuşan Massa, "Kurallar değişene kadar Verstappen her şeyi kazanmaya devam edecek."

"Eşit düzenlemelere sahip olacağız, ancak şu anda Verstappen daha üstün, Red Bull daha üstün. Dolayısıyla 2026'ya kadar Verstappen'in tüm şampiyonlukları kazanmasını bekleyebiliriz."

"Mantıksal olarak, her şeyin yeni olduğu büyük bir değişimle karşılaşacağız ve Red Bull'un bugünkü gibi olup olmayacağını anlamamız gerekiyor."

"Ama şu anda Verstappen ile aynı seviyede birini görmüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Vasseur: "Gridde 'bir numaraya' sahip tek takım Red Bull"

Alpine, Enstone tesisini nasıl son teknoloji tutmayı sürdürüyor?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Formula 1
Hollanda GP

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği" Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

MotoGP sürücü pazarı: Pramac Ducati koltuğu Marquez'e gider mi?

MotoGP sürücü pazarı: Pramac Ducati koltuğu Marquez'e gider mi?

MotoGP
Avusturya GP

MotoGP sürücü pazarı: Pramac Ducati koltuğu Marquez'e gider mi? MotoGP sürücü pazarı: Pramac Ducati koltuğu Marquez'e gider mi?

Albon'un beş farklı takımla görüştüğü iddia ediliyor

Albon'un beş farklı takımla görüştüğü iddia ediliyor

Formula 1
Hollanda GP

Albon'un beş farklı takımla görüştüğü iddia ediliyor Albon'un beş farklı takımla görüştüğü iddia ediliyor

Son Haberler

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

F1 Formula 1

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir" "Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği" Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil" Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol