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Massa ve Hamilton'dan Türkiye mesajı

Lewis Hamilton ve Felipe Massa, yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye'ye olan desteklerini dile getirdiler.

Kemal Şengül
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Massa ve Hamilton'dan Türkiye mesajı
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası 10 ilde onlarca bina yıkıldı ve yüzlerce insan enkaz altında kaldı.

Olayın üzerinden 24 saatten fazla bir süre geçti ve oldukça zor şartlarda, enkaz altında kalan insanları çıkarmak için yapılan çalışmalar sürüyor.

Bir yandan da Türkiye'ye destek mesajları geliyor. Bu konuda mesaj yayınlayan son isimler Lewis Hamilton ve Felipe Massa oldu.

Hamilton, "Düşüncelerim Türkiye, Suriye ve bu trajediden etkilenen tüm bölge halkıyla."

"Bu gerçekten can acıtıcı." dedi.

Türkiye GP'nin en başarılı ismi Massa ise Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısı yaptı.

Brezilyalı pilot, "Türkiye ve Suriye'de yaşananlardan ötürü gerçekten çok üzgünüm. Düşüncelerim tüm bu insanlar ve onların aileleriyle."

"Sizden elinizden gelen her türlü yardımda bulunmanızı rica ediyorum." dedi.

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