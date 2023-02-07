Massa ve Hamilton'dan Türkiye mesajı
Lewis Hamilton ve Felipe Massa, yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye'ye olan desteklerini dile getirdiler.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası 10 ilde onlarca bina yıkıldı ve yüzlerce insan enkaz altında kaldı.
Olayın üzerinden 24 saatten fazla bir süre geçti ve oldukça zor şartlarda, enkaz altında kalan insanları çıkarmak için yapılan çalışmalar sürüyor.
Bir yandan da Türkiye'ye destek mesajları geliyor. Bu konuda mesaj yayınlayan son isimler Lewis Hamilton ve Felipe Massa oldu.
Hamilton, "Düşüncelerim Türkiye, Suriye ve bu trajediden etkilenen tüm bölge halkıyla."
"Bu gerçekten can acıtıcı." dedi.
Türkiye GP'nin en başarılı ismi Massa ise Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısı yaptı.
Brezilyalı pilot, "Türkiye ve Suriye'de yaşananlardan ötürü gerçekten çok üzgünüm. Düşüncelerim tüm bu insanlar ve onların aileleriyle."
"Sizden elinizden gelen her türlü yardımda bulunmanızı rica ediyorum." dedi.
Sargeant: "Her şey 'bitti' diye düşündüğüm bir an vardı"
Leclerc, Schumacher'in Ferrari'siyle Yas Marina'da piste çıktı
Son Haberler
Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"
Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz" Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"
Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim"
Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim" Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim"
Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor
Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor
Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"
Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici" Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.