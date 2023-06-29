Massa: "Vasseur kendisini göstermeye başlamalı"

Geride kalan sekiz yarışın ardından Ferrari, şampiyonayı 122 puanla 4. sırada götürüyor ve lider Red Bull'un neredeyse 200 puan ardındalar.

İtalyan ekip, 2022'nin ilk yarısında şampiyonluk savaşına dahil olmayı başarmış ancak strateji hatalar, sürücü hataları ve Red Bull'un kusursuz performansıyla zafer Avusturyalı ekibe gitmişti.

Dolayısıyla Ferrari bu yıla güçlü başlamayı umuyordu fakat şimdiye kadar beklentilerin çok altında kaldı.

Felipe Massa, GPblog'a verdiği son röportajda Ferrari'nin durumu ve şu anki takım patronu Frédéric Vasseur hakkında açıklamalarda bulundu.

GPBlog'a konuşan Massa, "Ferrari şampiyonada zor bir dönemden geçiyor."

"Takımın hâlâ yapması gereken, geliştirmesi gereken çok şey var."

"Vasseur profesyonel bir isim, diğer kategorilerde çok büyük başarıları olan bir adam ve Alfa Romeo'da çok önemli işler yaptı. Fakat artık harekete geçmesi gerekiyor."

"Çıkmalı ve yaptığı işi göstermeli. Değişiklikleri göstermeli, sonuçları göstermeli, aksi takdirde sonunda bedelini o ödeyecek."

"Zaman geçtikçe bir şeyler olması, takımın önemli bir sonuç alması gerekiyor."

"Vasseur önemli bir adam ama harekete geçmesi ve işlerin de düzelmeye başlaması gerekiyor."

"Ferrari'nin şu anda içerisinde bulunduğu durum gerçekten zor." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Ferrari