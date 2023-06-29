Massa: "Vasseur kendisini göstermeye başlamalı"
Felipe Massa, Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'ün yaptığı işleri ve sonuçlarını yavaş yavaş göstermeye başlaması gerektiğini söylüyor.
Geride kalan sekiz yarışın ardından Ferrari, şampiyonayı 122 puanla 4. sırada götürüyor ve lider Red Bull'un neredeyse 200 puan ardındalar.
İtalyan ekip, 2022'nin ilk yarısında şampiyonluk savaşına dahil olmayı başarmış ancak strateji hatalar, sürücü hataları ve Red Bull'un kusursuz performansıyla zafer Avusturyalı ekibe gitmişti.
Dolayısıyla Ferrari bu yıla güçlü başlamayı umuyordu fakat şimdiye kadar beklentilerin çok altında kaldı.
Felipe Massa, GPblog'a verdiği son röportajda Ferrari'nin durumu ve şu anki takım patronu Frédéric Vasseur hakkında açıklamalarda bulundu.
GPBlog'a konuşan Massa, "Ferrari şampiyonada zor bir dönemden geçiyor."
"Takımın hâlâ yapması gereken, geliştirmesi gereken çok şey var."
"Vasseur profesyonel bir isim, diğer kategorilerde çok büyük başarıları olan bir adam ve Alfa Romeo'da çok önemli işler yaptı. Fakat artık harekete geçmesi gerekiyor."
"Çıkmalı ve yaptığı işi göstermeli. Değişiklikleri göstermeli, sonuçları göstermeli, aksi takdirde sonunda bedelini o ödeyecek."
"Zaman geçtikçe bir şeyler olması, takımın önemli bir sonuç alması gerekiyor."
"Vasseur önemli bir adam ama harekete geçmesi ve işlerin de düzelmeye başlaması gerekiyor."
"Ferrari'nin şu anda içerisinde bulunduğu durum gerçekten zor." dedi.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Marko: "Horner, De Vries konusunda haklı çıktı"
Allison: "Sidepod, araç performansını pek de etkilemiyor"
Son Haberler
Dokuz pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı
Dokuz pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı Dokuz pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı
Norris: "Güncellemeler ciddi fark yaratmayacak, ancak bir temel atacağız"
Norris: "Güncellemeler ciddi fark yaratmayacak, ancak bir temel atacağız" Norris: "Güncellemeler ciddi fark yaratmayacak, ancak bir temel atacağız"
Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak
Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak
Allison: "Bu sezon Red Bull'u yakalayabiliriz"
Allison: "Bu sezon Red Bull'u yakalayabiliriz" Allison: "Bu sezon Red Bull'u yakalayabiliriz"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.