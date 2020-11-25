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Formula 1 / Son dakika

Massa: "Umarım Michael, oğlunun başarılarını görebilir"

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Massa: "Umarım Michael, oğlunun başarılarını görebilir"
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Eski F1 pilotu Felipe Massa, Mick Schumacher'in harika bir performans sergilediğini düşünüyor ve babası Michael'ın, oğlunun başarılarını görebilmesini umuyor.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu Mick Schumacher, bu yıl Formula 2'de harika bir performans sergiledi ve bitime sadece iki yarış kala sezonu ilk sırada götürüyor.

Schumacher, 22 puanlık bir fark oluşturdu ve büyük bir sürpriz olmadığı takdirde sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Mick, kariyerinin henüz ilk yıllarında babasıyla karting yapıyordu ancak yedi kez dünya şampiyonu Michael, 2013'ün Aralık ayında kayak kazası geçirdi.

O günden bu yana sağlık durumu hakkında yeterli bilgi bulunmuyor. 

Schumacher'e yakın isimlerden birisi olan Felipe Massa, AS gazetesine şöyle dedi: "Mick çok iyi bir iş yapıyor. Başlangıçta sorunlar yaşadı ve istenen sonuçları elde edemedi, ancak belli bir noktadan sonra kazanmaya ve iyi yarışlar çıkarmaya başladı."

Mick Schumacher, Prema Racing celebrates on the podium with the champagne

Mick Schumacher, Prema Racing celebrates on the podium with the champagne

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Race winner Felipe Massa, Ferrari celebrates on the podium

Race winner Felipe Massa, Ferrari celebrates on the podium

Fotoğraf: Sutton Images

"Formula 2'yi kazanacağını ve gelecek yıl Haas ile F1'de olacağını düşünüyorum. Tarihte bir başka Schumacher'ı görmek harika olacak. Umarım Michael, oğlunu F1'de görebilir. Oğlunu F1'de görmek her baba için bir rüyadır ve umarım o da bunu hissedebilir."

Massa sonrasında oğlu Felipinho hakkında konuştu.

"Oğlum go-kartlardan hoşlanıyor, ama sadece eğlence için bunu yapıyor, şu anda futbolu daha çok seviyor. O da benim gibi São Paulo hayranı."

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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