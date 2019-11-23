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Formula 1 / Son dakika

Massa: “Tüm sürücüler kendilerini Formula E'de test etmeli”

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Massa: “Tüm sürücüler kendilerini Formula E'de test etmeli”
23 Kas 2019 07:10

Felipe Massa, tüm yarış pilotlarının Formula E'yi test etmesi gerektiğini düşünüyor.

Brezilyalı pilot serideki ilk yılında podyuma çıkmayı başardı.

Seriye bu yıl Mercedes ve Porsche gibi üreticiler de katılırken, Massa serinin sürekli olarak geliştiğini söyledi.

Massa, “Şampiyona geliştikçe ve daha popüler hale geldikçe, tüm ünlü yarışçılar seriye ilgi göstermeye başlıyor. Mesela ben Formula E ile ilgilenmeye başladım. Bu seriyi en başından itibaren seyrettim ve merak ettim. Formula 1'den sonra yarıştığım tek şampiyona buydu.”

“Şimdi tamamen Formula E'ye odaklandım çünkü bu serinin geleceğine diğer şampiyonaların beklentilerine göre daha fazla inanıyorum. Formula 1'de yarışma şansına sahip olmayan herhangi bir sürücünün bu seriyi denemesi gerektiğinden %100 eminim.”

“Uzun zamandır baskıya alışığım, çünkü F1'de her gün hissettiğimiz şey buydu. Belki de Formula E'deki sürücülerin en ünlüsüyüm, ama bu sürücülerden herhangi biri Formula 1'de yarışabilir ve orada başarıya ulaşabilir.”

“Ama her zaman Formula E'yi diğer serilerle karşılaştırmanın, sıradan futbol ile plaj futbolunu karşılaştırmakla aynı şey olduğunu söyledim. Benzer bir spor gibi görünüyor, ancak orada farklı mücadele etmeniz gerekiyor. Nasıl koşacağın, topun nasıl hızlandığı, hangi taktiklerin uygulandığı, hepsi farklı.“ dedi.

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