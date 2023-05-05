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Massa: "Tek isteğim adaletin yerini bulması"

Felipe Massa, 2008 Singapur GP'si ile ilgili hamlelerinin tek amacı olduğunda ısrarcı: adalet.

Altay Gök
Ekleyen:
Felipe Massa

İki ay önce 2008 sezonu hakkında konuşan ve Nelson Piquet Jr'ın kasıtlı kazası sonucu gerçekleşen Crashgate skandalından kısa süre sonra haberdar olduğunu söyleyen Bernie Ecclestone, başta o yarışta benzin hortumu koptuğu için şampiyonluk savaşında yara alan Felipe Massa olmak üzere herkesin ciddi anlamda tepkisini çekti.

Öyle ki, Massa işi bir adım ileri götürdü ve bir grup avukatla anlaşarak 2008 sezonuyla ilgili yasal süreçlere başvurmaya karar verdi.

Miami GP'sinde bu konuyla ilgili konuşan Massa, şampiyonluğu düşünmediğini, sadece adaletin yerini bulmasını istediğini söylüyor.

"Bernie'nin yorumlarını ilk duyduğumda gerçekten çok şaşırdım. Çünkü yarışta neler olduğunu herkes biliyor, her şey 2009'da ortaya çıktı."

"Ancak şimdi Charlie'nin [Whiting] ve Max'in [Mosley] olaydan önceden haberdar olduğunu duyduk, bu durum benim için de, spor için de adaletsizlik."

"Son gelişmeler, yasal açıdan alınan kararların yanlış olduğunu gösteriyor, ben de olup bitenleri hukuki açıdan inceleme kararı aldım."

"Bunu para için yapmıyorum. Bunu hiçbir şey için yapmıyorum. Amacım sadece adalet."

"Sadece kendim için değil, arkadaşlarım, ülkem, ailem, Ferrari ve Ferrari hayranları için yapıyorum. Pek çok faktör mevcut."  

"Formula 1, direkt olarak bir ülkenin gelişiminde dahi katkı sağlayabiliyor. Şu anda yarışan hiçbir Brezilyalı yok, dolayısıyla pek çok açıdan iyi etkileyebilir."  

"Bu bir yarış, ters giden her şey oyunun bir parçası. Motorda bir sorun yaşayabilir, ya da bir hata yapabilirsiniz. Örneğin 'motorum bozulduğu için hatalıydım' diyemezsiniz. Ama o yarışta olanlar farklı bir durum." dedi.

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