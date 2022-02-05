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Massa, Sürücüler Komisyonu başkanlığına seçilmesinden memnun

Felipe Massa, FIA tarafından Sürücüler Komisyonu'na seçildiği için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Massa, Sürücüler Komisyonu başkanlığına seçilmesinden memnun
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Felipe Massa, 2017 sezonunun ardından Formula 1 kariyerini noktalamış ve ardından bir süre Formula E'de mücadele etmişti.

Formula E'den ayrılmasının ardından Brezilya Stock Car'da yer alan Massa, FIA'da çeşitli görevler üstleniyordu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan FIA revizyonunun bir parçası olarak Massa, Sürücüler Komisyonu başkanlığına getirildi. Önceden bu görevi Tom Kristensen üstleniyordu.

Kristensen, son seçimde FIA başkanlığı için Ben Sulayem'in rakibi olan Graham Stoker'ın listesinde yer alıyordu.

Massa'nın karting komisyonundaki görevini ise Hindistanlı Akbar İbrahim devraldı.

Massa, sürücüler komisyonuna seçilmesinin ardından şöyle dedi: “Yeni FIA başkanı beni Sürücüler Komisyonu'nun başkanı olarak atadı. Çok mutluyum çünkü hiç şüphesiz yapılacak çok şey var."

"Motor sporlarının sürücüyle ilgili yönlerinin iyileştirilmesine devam edilmesi, yarış lisansları ve puanlama yaklaşımı gibi konuların ele alınması ve güvenlik standartlarının sürekli olarak geliştirilmesi gerekiyor."

"Kartingle ilgilenmeyi tamamen bırakmıyorum ama artık bu alanda danışman olarak yer alacağım. FIA'da dört yıl boyunca bu alandan sorumluydum ve bu işi seviyorum."

"Artık yeni işe koyulma vakti."

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