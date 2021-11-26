Massa, şu anki şampiyonluk mücadelesini Senna-Prost rekabetine benzetiyor

2021 sezonunun bitmesine 2 yarış kalmışken Verstappen, Hamilton’ın sadece 8 puan önünde şampiyonayı lider götürüyor.

Silverstone ve Monza dahil olmak üzere bazı yarışlarda ikili arasında temas yaşandı ve iki şampiyonluk adayı da bu olaylar hakkında iddialı yorumlarda bulundu.

Eski Ferrari pilotu Massa ise 2021 pilotlar şampiyonasındaki bu rekabeti Senna ve Prost’un 1980’lerdeki mücadelesine benzetti.

Formula1.com’a verdiği demeçte Massa, “Bu sadece [pist üzerindeki] mücadeleyle ilgili değil, hayranlar bu iki pilotun kişiliklerini görmeyi seviyorlar ve onları destekliyorlar.”

“Bence bu harika. Hepimiz Senna ve Prost’u biliyoruz ve unutamıyoruz. Bu, benzer bir durum.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Pek çok kişi Verstappen’in ilk şampiyonluk mücadelesini vermesine rağmen sezon boyunca sakinliğini korumasından epey etkilendi.

Fakat 2008’de Hamilton ile mücadele eden Massa, kendi deneyimlerine dayanarak ilk şampiyonluk mücadelesinin getirdiği tecrübesizliğin, düşünülenin aksine, özgüven eksikliğine neden olmadığını söyledi.

Massa, “[Takım arkadaşım] Kimi [Raikkonen]’den daha iyi olduğum konusunda kendime güveniyordum.”

“Şampiyonayı çok iyi ilerletiyordum. Ne yazık ki Singapur ya da Macaristan gibi kötü yarışlarım oldu ve puan kaybettiğimiz başka yarışlar da oldu.”

“Bunun dışında kendime güveniyordum, o aracı sürmeyi seviyordum. Son tura kadar mücadele etmek ve kazanmak için her şeyi yapmak konusunda inançlıydım. Bunu başarabileceğime her zaman inanıyordum.” ifadelerini kullandı.

Hamilton’ın ekstra deneyiminin bu mücadelede ne kadar faydalı olacağı sorulduğunda ise Massa, “Bunu söylemek zor çünkü günün sonunda Lewis’in üzerinden çok fazla baskı yok, sonuçta bu şampiyonayı 7 kez kazandı. Yine de üzerinde farklı bir baskı var çünkü karşısında kendine çok güvenen, harika bir iş çıkaran ve agresif biri bulunuyor.”

“2016’da Nico ile çok çekişmeli bir mücadele içerisindeydi ve sonuç olarak şampiyonluğu kaybetti. Fakat şimdiye kadar Max kadar agresif bir rakibi olmadı ve bu, düşüncelerinizi normal bir duruma kıyasla biraz daha değiştirebiliyor.”

“Benim Lewis ile mücadelem, bu yıl Lewis ile Max’inkinden çok daha sakin geçmişti. Şu anda ikisinin de hiçbir virajda tek bir santimetre bile bırakmayacağını biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hamilton, 2007 senesinde henüz daha çaylak bir pilotken dünya şampiyonluğunu kazanma şansına sahipti ancak Çin Grand Prix’sinde yaptığı ufak bir hatayla pit girişinde çakıllara çıkarak bu fırsatı kaçırmıştı.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-22 Mercedes 1 / 1 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Ancak Massa, Hamilton’ın artık bu tarz hataları sadece çok nadiren yaptığını düşünüyor.

Massa, “2007'de F1’deki ilk sezonunda Hamilton, şampiyonayı [Çin’deki] hatası yüzünden kazanamadı, pit yolunda dümdüz gitti ve çakıllara girdi.”

“Brezilya’da ilk turda bir hata yaptı, bunu neden yaptı bilmiyorum.”

“Artık bu aynı ufak hataları yapmıyor. Kendine daha çok güveniyor, daha fazla deneyime sahip ve baskı altında çok, çok az hata yapıyor.”

“Zihinsel olarak en iyi formunda ve her şeyi mükemmel şekilde yapıyor.” diye ekledi.