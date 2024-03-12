Massa: "Sonuna kadar savaşacağım"
Felipe Massa, 2008 dünya şampiyonluğu için başlattığı dava ile "sonuna kadar gitmeyi" hedefliyor.
Williams Martini Racing'den Felipe Massa ve FIA Başkanı Jean Todt padoku ziyaret ediyor.
Glenn Dunbar
2008 Singapur GP'de yaşanan "crashgate" skandalının ardından o yarışın sonucunun iptal edilmesi gerektiğini savunan Felipe Massa, bu konuda yeterli adım atılmadığı için şampiyonluğu kaybettiğini düşünüyor.
Geçen yıl bu konuyla ilgili resmi olarak harekete geçen Massa, FIA ve FOM'a "dostane" mektuplar yazarak, bu konuda kendilerini harekete geçirmeye çağırmıştı.
Ancak beklenen hamle gelmedi ve bundan ötürü Massa konuyu yargıya taşıdı.
Brezilyalı pilot, Londra Yüksek Mahkemesi'nde FIA, FOM ve Bernie Ecclestone aleyhine maddi tazminat davası açtı.
Massa, daha önce konuyu mahkeme dışında çözmeye çalışmasına rağmen istediği cevapları alamadığını belirtti.
Globo'ya konuşan Brezilyalı pilot, "Her zaman sonuna kadar savaşacağımı söyledim."
"FIA ve FOM hiçbir şey yapmamaya karar verdiğinden, tarihi adaletsizliğin ortadan kaldırılması için mahkemeye gitme kararı aldık."
"Şimdi iş avukatlara kaldı. Sporda adaletin yerini bulması için ne gerekiyorsa yapacaklar." dedi.
Felipe Massa padokta
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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