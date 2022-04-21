Massa: "Sıradaki pistler Ferrari'ye çok iyi uyuyor"

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Ferrari, 2008 yılında elde ettiği takımlar şampiyonluğundan bu yana sporda herhangi bir şampiyonluk alamadı. Takımın son pilotlar şampiyonluğu ise 2007 yılında geldi.

Son iki sene takım için pek iyi değildi ve bundan ötürü 2022'ye odaklanan İtalyan ekip, geçen yılki aracın gelişimini erkenden dondurdu ve kaynaklarını bu yıla aktardı. Sonuç olarak da bunun meyvelerini bu yıl almaya başladılar.

Charles Leclerc ilk üç yarışın ikisini kazandı ve şu anda pilotlar şampiyonasında rahat şekilde ilk sırada yer alıyor. Ferrari, takımlar şampiyonasında da yine ilk sırada.

Hemen hemen herkes bu yıl güçlü bir Ferrari beklese de, İtalyan ekibin 2022 performansı beklentileri aştı ve Felipe Massa da mevcut performansa şaşıranlardan birisi.

La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Massa, "Maranello'daki insanların bu yeni kuralları anlama şekillerinden ve aracın dayanıklılığından çok etkilendim."

“Ferrari'nin şampiyonada bu kadar önde olmasını sağlayan şeyin aracın dayanıklılığı olduğu sır değil."

"Sakin olmalıyız, çok erken kutlama yapmamak gerekiyor. Sezon hâlâ çok uzun ve henüz şampiyonluğunu kazanmadılar. Ayrıca ilk birkaç yarışın ardından güç dengesi henüz net değil."

"Bu açıdan 2022 şampiyonluğunun Ferrari'nin cebinde olduğunu söyleyemem."

"Fakat şimdi en yüksek hızdan ziyade yüksek yere basma gücüne sahip olmanın önemli olduğu pistler geliyor. Örneğin Imola, İspanya ve Monte Carlo bu tarz pistler."

"Bunlar Ferrari'nin şimdiye kadar olduğundan daha hızlı gidebileceği pistler çünkü Red Bull'un düzlüklerde çok fazla hıza sahip olduğunu gördük. Ferrari ise daha dengeli bir araca, daha fazla yere basma gücüne ve virajlarda daha yüksek hıza sahip." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari