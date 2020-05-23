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Formula 1 / Son dakika

Massa: "Schumacher'in son durumunu biliyorum ancak konuşmam doğru olmaz"

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Massa: "Schumacher'in son durumunu biliyorum ancak konuşmam doğru olmaz"
Ekleyen:
, Editör
23 May 2020 19:34

Felipe Massa, eski takım arkadaşı ve yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında bilgisi olduğunu ancak bunu açıklayamayacağını söyledi.

Michael Schumacher, 2013'ün Aralık ayında geçirdiği kayak kazasının ardından başından ciddi şekilde yaralandı ve sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi bulunmuyor.

Yıllardır Schumacher hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılıyor ancak hakkında yapılan son resmi açıklama rehabilitasyon sürecine başladığı yönündeydi.

Tedavisine devam edilen şampiyon pilotun yakın arkadaşlarından birisi olan Felipe Massa, efsane pilotun sağlık durumunu iyi şekilde bilen birkaç isimden sadece bir tanesi.

Ancak Brezilyalı pilot, bu konuda açıklama yapmasının doğru olmadığını söyledi.

Massa, "Nasıl olduğunu biliyorum, bu konuda bilgim var. Onunla olan ilişkim her zaman çok yakındı. Eşi Corinna ile o kadar yakın değildik, çünkü yarışlara pek fazla gelmezdi."

"Bence tüm bunlarla ilgili en önemli şey, durumunun kolay olmadığnı ve onun için zor bir dönem olduğunu biliyor olmamız."

"Tüm bunlara saygı duymalıyız, tıpkı benim onlara duyduğum gibi. Ailesi durumu hakkında açıklama yapmak istemiyor ve bundan rahatsız oluyor. Peki ben kimim de bunu yapacağım?"

"Her gün iyileşeceğini hayal ediyorum ve bunun olması için dua ediyorum. Özellikle de de oğlu pistte yarışırken onu seyretmesi için. Onu cesaretlendirip, onu seyretmesi için... Bu yüzden bir gün bunun olabilmesi için dua ediyorum." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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