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Formula 1 / Son dakika

Massa: "Schumacher daha çalışkandı, Hamilton ise daha yetenekli"

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Massa: "Schumacher daha çalışkandı, Hamilton ise daha yetenekli"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, Formula 1'in en başarılı iki pilotu olan Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ı kıyasladı.

Eifel GP hafta sonunda 91. yarış zaferini elde ederek Schumacher'e ait rekora ortak olan Hamilton, son yarış Portekiz'i kazanarak Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanma rekorunu ele geçirdi.

Hamilton, bu sene büyük bir sürpriz olmazsa aynı zamanda yine Schumacher'e ait 7 dünya şampiyonluğu rekoruna ortak olacak.

Formula 1'de 8 kez kazanan ve 2008'de Hamilton'a karşı şampiyonluk mücadelesi veren Massa, eski takım arkadaşı Schumacher'i ve Hamilton'ı kıyasladı.

Lewis Hamilton, McLaren ve Michael Schumacher, Mercedes GP

Lewis Hamilton, McLaren ve Michael Schumacher, Mercedes GP

Fotoğraf: Sutton Images

Fast Lane Podcast'e konuşan Massa, "Kıyaslamak çok zor. Lewis'le aynı takımda yarışmadım. Verileri anlamak ve birbirleriyle tam olarak kıyaslayabilmek için her ikisiyle aynı araçta yarışmanız gerekir."

"Ancak ikisi de tam olarak harika, yetenekli, farklı ve birçok açıdan komple pilotlar."

"Teknik açıdan Michael'in önde olduğunu söyleyebilirim. Lewis'in mühendislerle çok aşırı çalıştığını ya da teknik alanda her şeyi anladığını düşünmüyorum. Aracı % 100 bildiğini düşünmüyorum."

"Ancak yetenek ve performans açısından..."

"Michael, fiziksel açıdan çok ciddi antrenman yapıyordu. Michael, teknik konularda çok iyiydi. Hamilton'ın antrenman, fiziksel çalışma ve aynı zamanda teknik konusunda onunla aynı olduğundan emin değilim."

"Ancak o her şeyi mükemmel bir şekilde yapıyor. Yetenek açısından o, Schumacher'den yukarıda bile olabilir. Çok sıkı çalışmasa bile, her şeyi mükemmel şekilde yapabilir." dedi.

 

Massa, Hamilton'ın saf yeteneğinin Formula 1'e girdiği ve Fernando Alonso ile mücadele ettiği ilk sezondan itibaren belli olduğunu söyledi.

Massa, "Lewis'in çok yetenekli bir pilot olduğu, başladığından beri belliydi."

"2007 şampiyonluğunu, hata yaptığı için kazanamadı. Belli yarışlarda bazı konularda deneyim eksikliği vardı. Çin'de pit stopta kaza yaptığını hatırlıyorum. Kaçış alanına çıktı ve orada durdu. Sonunda bazı hatalar ve takım içerisinde Fernando Alonso ile olan mücadelesi yüzünden şampiyonluğu kazanamadı."

"Ancak yetenekli olduğunu gösterdi. Farklı olduğunu ve herkesi yenebileceğini gösterdi. Bunu daha ilk senesinde aynı şekilde harika yeteneğe sahip Fernando Alonso'yu dahi yenerek gösterdi. Formula 1'deki ilk senesinde Fernando'yu yendi."

"Sonunda sayılar onun kapasitesini, neler yapabileceğini gösteriyor. Sayıların kendisi gösteriyor çünkü Formula 1'deki tüm rekorları kıracak. Bu sene Michael Schumacher'le aynı şampiyonluk sayısına sahip olacak. Bu inanılmaz bir şey." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Felipe Massa , Lewis Hamilton , Michael Schumacher
Editör Andrew van Leeuwen

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