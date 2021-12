Massa, şampiyonun FIA kararıyla belirlenebileceğini düşünüyor

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen tarihteki ilk Suudi Arabistan Grand Prix'si drama doluydu.

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, yarış içinde birçok kez ilk virajda dışarı taşmıştı ve ardından 38. turda bir araya gelmişlerdi.

Verstappen'in pist dışına taşarak pozisyonunu korumasının ardından, yarış kontrolde bulunan Michael Masi, Verstappen'in pozisyonunu Hamilton'a vermesini istemişti. Bunun üzerine, Verstappen'e "stratejik bir şekilde" pozisyonu Hamilton'a vermesi gerektiği söylenmişti ve Verstappen, DRS alarak rakibini tekrardan geçmeyi denemek için arka düzlükte yavaşladığında Hamilton, Verstappen'in arkasına çarpmıştı.

Yarışta yaşananlar, farklı kişilerce farklı şekilde yorumlanmıştı.

Motorsport.com Brezilya'ya konuşan Felipe Massa, Suudi Arabistan GP'de yaşananlar hakkındaki görüşlerini paylaşan son isim oldu.

Brezilyalı pilot, "Bence iki takım ve iki pilot arasındaki sert rekabetin bir yansımasıydı. Yarışta bunu gördük, atmosfer daha da kızıştı ve bana göre Verstappen'in tarafında biraz kirli bir hâl aldı."

"Yaşananlar onun için olumsuzdu ve sezonun son yarışına Hamilton'la aynı puanda geliyor. Ayrıca, tüm belirtilere göre, Mercedes önde."

"Son yarışta neler olacağını göreceğiz. Normal bir yarış mı olacak yoksa FIA'nın kararlarına bağlı olacak kirli bir mücadele mi? Elbette ikinci seçenek spor için iyi değil." dedi.

Suudi Arabistan GP'de iki pilotun pist üstündeki mücadelelerin ardından, birçok kişi bu hafta sonu da bir kaza yaşanabileceğini ve şampiyonun FIA'nın kararıyla belirlenebileceğini düşünüyor.

Massa'ya göre, bunun yaşanması imkansız değil.

"Bence bu imkansız değil. Bana göre bu, yaşanabilecek bir şey çünkü son yarışta neler olduğunu gördük. Bu sebeple Verstappen'in son yarışta alacağı kararlara bağlı olarak, şampiyonluğun, FIA'nın kararıyla sonuçlanabileceğini düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521, and the rest of the field at the restart

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images