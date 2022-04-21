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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Massa: "Sainz, Leclerc'i daha iyi olmaya zorladı"

Felipe Massa, Carlos Sainz'ın gösterdiği güçlü performans ve fabrikada geçirdiği yoğun zamanın Charles Leclerc'i daha iyi olmaya ittiğini düşünüyor.

Kemal Şengül
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Massa: "Sainz, Leclerc'i daha iyi olmaya zorladı"
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Ferrari'de Carlos Sainz ve Charles Leclerc bu yıl ikinci kez birlikte yarışıyorlar. Sainz aslında Ferrari kariyerine çok iyi başlamıştı ve ilk yılında Leclerc'i puan alarak geride bıraktı. Fakat bu yıl işler ters yönde gelişti.

Leclerc, yeni F1-75'e daha iyi adapte oldu ve şimdiye kadar gerçekleştirilen üç yarışta da Sainz'dan daha hızlıydı.

Monakolu pilot, üç yarıştan ikisini kazandı ve diğerinde de ikinci oldu. Oysa Sainz bir kere ikinci, bir kere üçüncü oldu ve son yarışta da kendi hatasıyla yarış dışı kaldı.

Eski Ferrari pilotu Felipe Massa, La Gazzetta dello Sport ile yaptığı son röportajda Sainz'a temposunu bir an önce yükseltme tavsiyesinde bulundu. Massa aynı zamanda Sainz'ın Leclerc'i daha iyi olmaya ittiğini belirtti.

Massa, "Bir Ferrari sürücüsü olduğunuzda durum kolay değildir ve Carlos'un Avustralya'daki hatası baskının sonucu olabilir."

"Carlos, önümüzdeki 4 veya 5 yarışta mükemmel bir iş çıkarmak zorunda kalacağının farkında çünkü eğer Leclerc şampiyonadaki farkı artırırsa, takım otomatik olarak ona odaklanacak."

"Bence geçen sene olanlar ve Sainz'in şampiyonayı onun önünde bitirmesi Charles'ta bir şeyleri tetikledi."

"Carlos'un Maranello'da yaşaması, sık sık fabrikada olması, çok fazla antrenman yapması, Leclerc'in kendini geliştirmesi gerektiğini anlamasına yadım etti."

"Charles şimdiye kadar muhteşem bir iş çıkardı." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

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