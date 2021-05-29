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Formula 1 / Monako GP Haberler

Massa: "Sainz, Ferrari'ye tam uyuyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa'ya göre Carlos Sainz, Ferrari için oldukça uygun bir isim.

Massa: "Sainz, Ferrari'ye tam uyuyor"

Carlos Sainz, Sebastian Vettel'le yolların ayrılmasının ardından Ferrari'ye katıldı ve şimdiye kadar iyi bir performans sergiledi.

İspanyol pilot, takım değiştiren sürücüler arasında en iyilerden bir tanesiydi ve Charles Leclerc'e karşı sıralama turlarında geride kalsa da, yarışta genellikle benzer tempo yakalamayı başardı.

Monako GP'de ikinci olarak takımıyla ilk podyumunu kazanan Sainz, artık takım arkadaşı Leclerc'in sadece iki puan ardında yer alıyor ve alışma sürecini neredeyse tamamlamış durumda.

Ferrari'nin eski pilotu Felipe Massa, İspanyol sürücünün Ferrari için çok iyi bir isim olduğu ve takıma uyduğu görüşünde.

Massa, "Sainz başardığı şeylerle beni daha henüz ilk sezonunda etkiledi."

"Max Verstappen'in takım arkadaşı olduğu ilk yılda bile her zaman mücadeleye dahil oldu. Max'in ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz ve o zamanlar daha genç olmasına rağmen iyi sonuçlar alıyordu. Buna rağmen Sainz onunla savaşmayı başardı."

"Carlos, Ferrari'ye mükemmel şekilde uyuyor ve artık en iyi sonuçları almak için çaba sarf etmesi gerekiyor. Bir yarışçı büyük bir başarının hayalini kurmadan duramaz."

"Ayrıca harika bir geleceği olan ve son derece güçlü bir pilot olarak bilinen Charles Leclerc'le takım arkadaşı." dedi.

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Formula 1, Monako GP'deki TV hatalarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi

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Formula 1, Monako GP'deki TV hatalarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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