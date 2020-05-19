Massa: "Sainz, Ferrari ile şampiyon olabilir"

Carlos Sainz gelecek yıl Ferrari'de Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak ve nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Eski Ferrari pilotu Masa'ya göre Sainz, şampiyon olabilecek seviyede.

Massa, "Başta babası olmak üzere bu harika bir aile. Carlos Sainz Sr, inanılmaz bir kişi ve etkileyici bir oğlu var. Verstappen'e karşı Toro Rosso'da yarıştığı ilk yılında etkileyici ve güçlüydü. Deneyim kazanıp, gelişebileceğini gösterdi. Geçen yıl McLaren'la çok güçlü bir yıl geçirdi."

"Ferrari'de yarışmak onun için bir fırsat ve bence harika bir iş yapabilir. Tecrübeli, akıllı. Sanırım Ferrari ile dünya şampiyonu olabilir, ama bu tamamen Carlos'a bağlı olacak. Carlos'un Ferrari'de nasıl bir performans sergilediğini görmek için gelecek yılı beklemeliyiz."

"Ama yeteneği ve potansiyeli var. Ayrıca, Ferrari kolay bir dönemden geçmiyor ve Ferrari'de yarışmak kolay değil. Çünkü onları eskiden olduğu yere geri getirmeniz gereken bir an. Uzun zaman önce oldukları yere dönmeleri gerekiyor. Alonso ile yakın olsalar bile 2008'den beri şampiyon olamadılar. Gelişmek istiyorlar ve bence bunu iki gençle birlikte yapmanın ilginç olacağını düşünüyorum.

“İlk yılın nasıl gittiğiniz görmemiz gerekiyor, ancak sanırım Carlos da tıpkı Leclerc gibi hızlı bir başlangıç yapacak.” dedi.

Sainz'ın takım içindeki pozisyonuyla ilgili Massa, "Leclerc, Ferrari'ye iki numaralı sürücü olarak geldi ve kazanabildiğini gösterdi. Takım arkadaşını yenebilmek için gereken her şeye sahip olduğunu gösterdi ve işler değişti. Yine aynısı olabilir. Takımın her ikisine de aynı fırsatı vermesi gerekiyor ve Carlos'un da gücünü göstermesi gerekiyor." dedi.

Ancak Massa'ya göre Sainz için Ferrari'de yarışmak hiç de kolay olmayacak.

"Ferrari'de inanılmaz bir baskı var. Bu kadar çok baskı uygulayan başka bir takım daha yok, çünkü Ferrari bir din gibidir. Her gün baskı hissedersiniz. Bu şirketten, taraftarlardan veya takımın kendisinden kaynaklanabilir. Baskı diğer takımlara kıyasla çok büyük. Ama Ferrari gibi bir takımın parçası olmak harika bir duygudur."

Massa, Ferrari için de işlerin kolay olacağını düşünmüyor.

"Bu hassas bir dönem. Çünkü Ferrari geçen yıl en güçlü motora sahipti ancak tartışmalar nedeniyle artık buna sahip olmayacaklar. Barcelona testlerinde geçen yılki kadar rekabetçi bir parçaları yoktu ve Mercedes büyük bir avantaja sahipti. Bu yıl özellikle gelecek yıl için gelişmeleri gerekiyor. Mercedes'le eşit şekilde savaşabilecekleri bir araç üretip üretemeyeceklerini göreceğiz."

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