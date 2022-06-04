Massa: "Ricciardo'nun gülüşünü tekrar kazanmaya ihtiyacı var"

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Geçen yıl Monza'da McLaren'a yıllar sonra ilk zaferini getiren Daniel Riccairdo'nun geleceğiyle ilgili spekülasyonlar dolaşıyor.

Avustralyalı pilot, bu yıl şimdiye kadar gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı ve sezon sonunda kontratının feshedileceği yönünde iddialar var.

Ricciardo son dönemde eski neşesine de sahip değil ve Monako GP sonrası verdiği demeçlerde, yeterince hızlı olmadığını kabul etti.

Eski F1 pilotu ve Ricciardo'nun yakın arkadaşlarından Felipe Massa'ya göre Ricciardo'nun yeniden F1'den keyif almayı öğrenmesi gerekiyor.

Monako GP hafta sonunda konuşan Massa, "Onu yeniden gülerken görmeye ihtiyacımız var, keyif almaya ihtiyacı var."

Felipe Massa Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Ben de Ferrari'de yarışırken zor zamanlar geçirdim, sürekli yanlış bir şeyler oluyormuş gibi görünüyordu ve doğru şekilde konsantre olamıyordum, yani rahat ve mutlu olmanız kolay olmuyor."

"George Russell'ın Monaco'da 'Mutluyum, eğleniyorum ve her şey çok kolay' dediğini biliyoruz. Bu işte mutlu olmanız gerekiyor, takımla olan ilişkinizin tadını çıkarmalısınız."

"Belki de Daniel'in gülümsemesini geri kazanmaya ve eğlenmeye ihtiyacı vardır." dedi.

Massa, Zak Brown'ın son dönemdeki yorumlarının Ricciardo'nun performansını olumsuz etkilemeyeceği görüşünde.

Massa, “Daniel Ricciardo inanılmaz bir pilot, bir yarışçı olarak sahip olduğu seviye çok yüksek hatta inanılmaz, bu yüzden bu açıklamaların onu endişelendireceğine inanmıyorum."

"Çünkü bu konuşmalar, pist üstünde yapabileceklerine kıyasla küçük kalıyor, sadece işine ve pist üstünde neler yapabileceğini konsantre olması gerekiyor, ‘gelecek yıl için kontratım var mı yok mu, önemli değil’ diyerek kendisine bakmalı."

"Bunu sineye çekmelisiniz. Dert etmeniz gereken şey bu değil, bence asıl sorun nasıl mutlu olabileceğinizi, nasıl zevk alacağınızı ve bunu sonuca nasıl dönüştüreceğinizi anlamak.” dedi.