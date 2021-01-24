Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"

Felipe Massa'nın Ferrari kariyeri 2006 yılında başladı ve o sezon yanında Michael Schumacher gibi bir efsane vardı.

Massa konu hakkında, “Özellikle o zamanlar Michael Schumacher vardı. Demek istediğim Ferrari'yle birçok şampiyonluk kazandı, takım onun cebindeydi. Yani 'Kazanmak için buradayız' diyen bir takım vardı...'Gerçekten desteklememiz gereken sürücüyü desteklemek için buradayız' diye düşünüyorlardı, ki bu o zamanlar Schumacher'di." dedi.

2006 sezonunda yedi kez dünya şampiyonuyla birlikte yarışan Massa'nın yeni takım arkadaşı Kimi Raikkonen olmuştu.

Massa, Raikkonen'le ilgili ise şunları söyledi: “Kimi de geldiğinde takım her iki sürücüye de tamamen açıktı."

"2007'de, Spa yarışına kadar yarışmakta özgürsünüz diye bir anlaşma yaptık. Savaşmakta özgürdük. Spa'dan sonra 1 numaralı pilotun kim olacağına biz karar veririz dediler."

Raikkonen ve Massa, üç sezon birlikte yarıştı. Sonrasında Fin pilotun yerini, 2005 ile 2006'da şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso aldı.

Massa, "Sonrasında Alonso ile işler biraz değişti yani o politika geri dönmeye başlıyordu."

"Ayrıca politikaya karşı savaşmak çok zordu. Şampiyona başlamadan önce bile takımın kâğıda yazdıklarıyla mücadele etmek çok zordu."

"Yani bu her zaman Ferrari'nin bir parçasıydı; ekibin zihniyetinin bir parçasıydı." dedi.

Massa, 2013'den bu yana takım garajına hiç girmediği için şu anda durumun ve zihniyetin nasıl olduğunu bilmediğini de ekledi.

Ferrari, gelecek yıl Carlos Sainz ve Charles Leclerc'le yarışacak.