Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"

paylaşım
yorumlar
Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari, pistte iyi sonuçlar elde etmek için her zaman takım içerisinde bir çeşit politikaya güveniyor. Eski Ferrari sürücüsü Felipe Massa, Maranello merkezli ekiple yarıştığı dönemde bu politikayla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Felipe Massa'nın Ferrari kariyeri 2006 yılında başladı ve o sezon yanında Michael Schumacher gibi bir efsane vardı.

Massa konu hakkında, “Özellikle o zamanlar Michael Schumacher vardı. Demek istediğim Ferrari'yle birçok şampiyonluk kazandı, takım onun cebindeydi. Yani 'Kazanmak için buradayız' diyen bir takım vardı...'Gerçekten desteklememiz gereken sürücüyü desteklemek için buradayız' diye düşünüyorlardı, ki bu o zamanlar Schumacher'di." dedi.

2006 sezonunda yedi kez dünya şampiyonuyla birlikte yarışan Massa'nın yeni takım arkadaşı Kimi Raikkonen olmuştu.

Massa, Raikkonen'le ilgili ise şunları söyledi: “Kimi de geldiğinde takım her iki sürücüye de tamamen açıktı."

"2007'de, Spa yarışına kadar yarışmakta özgürsünüz diye bir anlaşma yaptık. Savaşmakta özgürdük. Spa'dan sonra 1 numaralı pilotun kim olacağına biz karar veririz dediler."

Raikkonen ve Massa, üç sezon birlikte yarıştı. Sonrasında Fin pilotun yerini, 2005 ile 2006'da şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso aldı.

Massa, "Sonrasında Alonso ile işler biraz değişti yani o politika geri dönmeye başlıyordu."

"Ayrıca politikaya karşı savaşmak çok zordu. Şampiyona başlamadan önce bile takımın kâğıda yazdıklarıyla mücadele etmek çok zordu."

"Yani bu her zaman Ferrari'nin bir parçasıydı; ekibin zihniyetinin bir parçasıydı." dedi.

Massa, 2013'den bu yana takım garajına hiç girmediği için şu anda durumun ve zihniyetin nasıl olduğunu bilmediğini de ekledi.

Ferrari, gelecek yıl Carlos Sainz ve Charles Leclerc'le yarışacak.

 
Grosjean "ilk tur kaçığı" etiketinden hâlâ kurtulamadı

Önceki haber

Grosjean "ilk tur kaçığı" etiketinden hâlâ kurtulamadı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

Çok Okunanlar Bugün

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"

Brundle: "Hamilton 150 galibiyet ve 10 şampiyonluktan sonra F1'den çekilebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brundle: "Hamilton 150 galibiyet ve 10 şampiyonluktan sonra F1'den çekilebilir"

Grosjean "ilk tur kaçığı" etiketinden hâlâ kurtulamadı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean "ilk tur kaçığı" etiketinden hâlâ kurtulamadı

Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

Perez: "Red Bull, sürdüğüm diğer araçlara kıyasla çok farklı görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull, sürdüğüm diğer araçlara kıyasla çok farklı görünüyor"

Domenicali: "Formula 1'e ilgi gösteren büyük otomobil üreticileri var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Formula 1'e ilgi gösteren büyük otomobil üreticileri var"

Wolff üçlü yarışların kötü ama gerekli olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff üçlü yarışların kötü ama gerekli olduğunu düşünüyor

Son Haberler

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"

Grosjean "ilk tur kaçığı" etiketinden hâlâ kurtulamadı
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean "ilk tur kaçığı" etiketinden hâlâ kurtulamadı

Brundle: "Hamilton 150 galibiyet ve 10 şampiyonluktan sonra F1'den çekilebilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brundle: "Hamilton 150 galibiyet ve 10 şampiyonluktan sonra F1'den çekilebilir"

Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"

26 dk
2
Formula 1

Brundle: "Hamilton 150 galibiyet ve 10 şampiyonluktan sonra F1'den çekilebilir"

1s
3
Formula 1

Grosjean "ilk tur kaçığı" etiketinden hâlâ kurtulamadı

1s
4
Formula 1

Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş

2s
5
Formula 1

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

1g

Son Haberler

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"

Formula 1
26dk
Grosjean "ilk tur kaçığı" etiketinden hâlâ kurtulamadı

Grosjean "ilk tur kaçığı" etiketinden hâlâ kurtulamadı

Formula 1
1s
Brundle: "Hamilton 150 galibiyet ve 10 şampiyonluktan sonra F1'den çekilebilir"

Brundle: "Hamilton 150 galibiyet ve 10 şampiyonluktan sonra F1'den çekilebilir"

Formula 1
1s
Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş

Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş

Formula 1
2s
Tsunoda, 2021 aracı için koltuk ayarı yaptırdı

Tsunoda, 2021 aracı için koltuk ayarı yaptırdı

Formula 1
3s

Son Videolar

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
20 Oca 2021

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.