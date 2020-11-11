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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Massa: "Pilotlar sekizinci virajı artık tam gaz geçecek"

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Massa: "Pilotlar sekizinci virajı artık tam gaz geçecek"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Brezilyalı eski F1 pilotu Felipe Massa, 2006-08 yılları arası arka arkaya üç kez kazandığı Türkiye Grand Prix'si hakkında konuştu.

Sauber, Williams ve Ferrari'nin Brezilyalı eski sürücüsü Massa, F1 Nation Podcast'ine konuk oldu ve Türkiye Grand Prix'si öncesinde İstanbul Park'ın  'Diabolica' lakaplı, sekizinci virajı hakkında konuştu.

Massa, kendi döneminde zor olsa bile günümüzde bu virajın tam gaz geçilebileceğini söyledi.

Massa, "8. viraj harika. Formula 1'de yarıştığım dönemde tam gaz geçmesi gerçekten zor bir viraj oldu. Sanırım bunu yeni lastiklerle ve pozitif rüzgarla birkaç kez başardık.”

"Doğrusu bu virajın artık çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Umarım olmaz, ama araçların şu anda ne kadar yere basma gücüne sahip olduğunu düşündüğümüzde ve sahip oldukları yol tutuşa batığımızda, çoğu turda burayı tam gaz geçeceklerini düşünüyorum."

"Ama G-kuvvetleri çok yüksek olacak, bu yüzden neler olacağını merak ediyorum. Umarım izlemesi eğlenceli olur ve umarım sürücüler için o kadar da kolay olmaz.” dedi.

İstanbul Park, Massa'nın en başarılı olduğu pistlerin başında geliyor. Brezilyalı pilot, 2006, 2007 ve 2008'de arka arkaya üç kez Türkiye'de galibiyete ulaşmayı başardı.

“Orada neden üç pole aldığımı ve harika yarışlarla üç kez galibiyete ulaştığımı açıklamam zor."

"Bu tür pistleri hep sevdim. Hızlı virajları ve yön değişimlerini seviyorum. Son bölüm oldukça yavaş, ancak bunun dışında gerçekten güzel virajlar var ve güzel bir düzene sahip. Orada yarışmaktan gerçekten keyif aldım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP Biletler
Pilotlar Felipe Massa
Editör Mike Mulder

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