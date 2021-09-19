Massa: "Perez 'biraz rahatlayabilirse' Verstappen'e çok daha yakın olacak"

Sergio Perez, geçen yıl Racing Point'te harika bir yıl geçirdi ve sezon sonunda Red Bull'da Alex Albon'un yerini aldı.

Bu yıl şimdiye kadar inişli çıkışlı bir grafik çizen Perez, zaman zaman Verstappen'den 1 saniye yavaş kalıyor.

Ancak Motorsport.com Hollanda'ya konuşan Massa, Perez'in kafa olarak iyi durumda olması halinde iyi işler yapabileceği görüşünde.

Massa, "Checo bu yıl bazı iyi yarışlar çıkardı ama belki de araçta tamamen rahat olmakta zorlanıyor diyebiliriz. Belki konsantrasyonla ilgilidir bilmiyorum. Fakat tıpkı şu anda sahip olduğu gibi, güçlü bir takım arkadaşınız olduğunda, zihinsel anlamda güçlü olmanız gerekir."

"Bence rahatlaması ve başka şeyleri düşünmeyi bırakıp, aynı zamanda eğlenmesi gerekiyor. Bazen işinizi en iyi şekilde yapabilmek için önce mutlu olmanız ve yaptığınız işten keyif almanız gerekiyor."

"Son yarışlarda zorlanıyor ve Max'ten belki de 0.8 saniye daha yavaş kalıyor. Fakat kesinlikle daha yakın olabilir. Eğer biraz daha keyif alırsa 0.2 veya 0.3 saniye geride kalabilir. Bunu yapmak bazen vakit alıyor fakat umarım yakında o seviyeye gelebilir." dedi.

Massa, Perez'in en iyi takımlardan birinde Verstappen gibi güçlü bir sürücüye karşı yarışmakta zorlanmasını anlıyor.

"Yanında bir numara varken en iyi takımda yarışmanın nasıl bir duygu olduğunu gayet iyi biliyorum. Bu yüzden rahatlamanız ve keyif almanız gerekiyor. Sürekli takıma arkadaşınızı veya başka şeyleri düşünmeyi bırakmanız lazım çünkü bu, üzerinizde ekstra baskı hissetmenize neden olabilir. Sergio'yu tanıyorsam kesinlikle daha iyi olabilir. Gördüğünüz gibi çok iyi yarışlar çıkarıyor ama bazen en iyi pozisyondan başlamamak her şeyi zora sokuyor."

"Yine de bence daha iyisini yapabilir çünkü çok daha iyi olabilecek yetenekte. Tabii ki Max'i geçemeyecek, bu tamamen farklı bir konu fakat hem puan hem de tur zamanı açısından iyi şeyler yapabilecek yeteneği var. Sadece biraz rahatlaması gerekiyor. Bence aklını daha iyi kullanmaya ihtiyacı var."

"Yeni kontrat ona, hazırlanma ve iyi çalışmayan her şeyi düzeltmesi için vakit veriyor. Umarım işler bu yıl düzelmeye başlar ve böylece gelecek yıl iyi durumda olabilir."

Fakat Massa, Perez'in Verstappen'e baskı yapabileceğini düşünmüyor.

"Max'e baktığınızda şu anda çok güçlü, hiç hata yapmıyor ve araçta mükemmel hissediyor. Yani bunu yapması kolay olmayacak ve hatta biraz fazla iddialı olacak."

"Ayrıca Max'in takım arkadaşının baskısını hissetmeyeli epey vakit oldu. Daniel'le birlikte yarıştığı dönemden beri üzerinde baskı hissetmiyor ve çok büyüdü. Gerçekten mükemmel bir iş çıkarıyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images