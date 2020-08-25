Massa: "Mevcut araçlarla sekizinci virajı dönmek inanılmaz olacak"

Formula 1, salı günü yaptığı açıklama ile Türkiye'nin 2020 F1 takvime dahil olduğunu resmen açıkladı.

Türkiye böylelikle 2011'den sonra ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak.

Türkiye GP denildiğinde akla gelen ilk isim hiç şüphesiz 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Ferrari ile Türkiye GP'yi üç kez kazanan Felipe Massa.

Motorsport.com olarak, Massa ile iletişime geçti ve Brezilyalı pilota İstanbul Park'ın takvime dönüşünü sorduk.

Massa, "Türkiye'nin dönüş haberini bugün öğrendim. Dünyanın içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, -mantıksal olarak- yarış yapmanın mümkün olduğu yerleri bulmaya çalışıyorlar."

"Brezilya'yı maalesef kaybettik ve bu çok üzücü. Fakat Türkiye'de bir yarış kazandık, ki burası çok sevdiğim bir yer. Arka arkaya üç galibiyet kazandım ve bu yüzden orada yapılacak bir yarışı seyretmekten her zaman büyük keyif alacağım." dedi.

Massa, F1'in modern pistler arasında en iyisi olduğunu söyledi.

"Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye, modern pistler arasında en iyisi. Austin pistini de seviyorum, ama tüm sürücüler yeni pistler arasında en çok Türkiye'yi seviyor. Mevcut araçlarla 8. virajın nasıl olacağını hayal dahi edemiyorum. Etkileyici olacak!"

"Bu pistteki tüm geçmişim, güzel anılarım nedeniyle mutluyum. Tabii ki büyük bir heyecanla yarışı izleyeceğim."