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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Massa: "Mercedes için en doğru şey Russell'la anlaşmak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, Mercedes'in George Russell'la yarışması gerektiğini düşünüyor.

Massa: "Mercedes için en doğru şey Russell'la anlaşmak"

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın en az iki yıl daha takımda kalması beklenirken, Valtteri Bottas'ın Mercedes kariyeri sona doğru geliyor gibi görünüyor.

Fin pilotun kontratı yıl sonunda sona erecek ve birden fazla kaynak, 2022 yılında artık Alman üretici adına yarışmayacağını iddia ediyor.

Bottas'ın yerine ise takımın uzun süredir yatırım yaptığı, genç yetenek George Russell geçecek gibi görünüyor.

Motorsport.com'un Brezilya edisyonuna konuşan eski F1 pilotu Felipe Massa, Mercedes'in Russell'ı ana takıma getirmesi halinde doğru hamleyi yapacağını söyledi.

Massa şöyle dedi: "Açıkçası [George'u Mercedes'e getirmek] doğru şey olur. Genç bir sürücünüz varsa, ona yatırım yapmalısınız. Belki bir gün ana sürücünüz olabilir ve bu yüzden takımın bunu doğru zamanda yapacak kadar cesur olması gerektiğine inanıyorum."

"Russell'ın Formula 1 tecrübesi zaten var. Mercedes'te yarıştığı ve iyi bir araç sürme şansı yakaladığı tek yarışta da Mercedes hata yapmasa yarışı kazanacaktı. En doğrusu bunun gerçekleşmesi ve bu yüzden önemli bir değişiklik olacak."

"Bunu yaparlarsa Hamilton'la takım arkadaşı olacak. Ferrari'ye katıldığım zaman yanımda Schumacher vardı ve harikaydı. Geç bir sürücü, deneyimli bir şampiyonun yanında yarışma şansı yakalıyor. Umarım gerçekleştir ve Russell da bu fırsatı hak eden bir adam."

Massa, Michael Schumacher'in yanında yarıştığı 2006 yılında çok şey öğrendiğini ve Russell için de durumun aynı olacağını belirtti.

"Bence benim için harika bir deneyimdi. Yılın ilk yarısında biraz zorlandım ama sonra her yarışta pole pozisyonu ve zaferler için yarışıyorduk. Bence bu, hiç şüphesiz öğrenmeye değerdi. O noktadan itibaren büyük bir takımda yıllar geçirdim ve bu yüzden kesinlikle öğrenmeye değerdi."

George Russell, Williams

George Russell, Williams

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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