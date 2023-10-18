Massa: "Manipülasyon, F1'in bir parçası olmamalı"

Felipe Massa, 2008 yılında şampiyonluğu tek puanla McLaren pilotu Lewis Hamilton'a kaptırdı ancak Brezilyalı pilot, tartışmalı Singapur Grand Prix'sinin sonucunun sayılmaması gerektiğine inanıyor.

Yarışta Renault'dan Nelson Piquet Jr. takım arkadaşı Fernando Alonso'ya kazanma şansı vermek için bilerek kaza yapmış, bu da Massa'ya önemli puanlara patlamıştı.

Massa'ya göre F1 bu durumu çok önceden bilmesine rağmen yarışı iptal etmeyerek kurallara aykırı davrandı.

Bundan ötürü dava açan Massa, manipülasyonun F1'in bir parçası olmaması gerektiğini söyledi.

Massa şöyle konuştu: "Sporu seviyorum, F1'le yaşıyorum, tüm motor sporları kategorilerini seviyorum. Fakat en önemli şey bu: manipülasyon olmaması."

"Manipülasyon sporun bir parçası değildir. Bu yüzden yolda, havaalanında ve gittiğim her yerde insanlar beni destekliyor, sadece bunu -vazgeçemeyeceğimi söylemek istiyorlar."

"Çünkü bu sporun bir parçası değil. En önemli şey de bu. Bunu sporun adaleti için yapıyorum, bunu sporun şeffaflığı için yapıyorum."

"Belki de manipüle edilmiş bir yarışın şampiyonanın sonucunu değiştirmesi kabul edilemez."

F1'den herhangi bir ismin kendisine destek verip vermediği sorusuna Massa, "Evet, kesinlikle. Destek veriyorlar."

"Fakat çok zor bir durum olduğu için insanlar bazen bu konuda konuşmaktan hoşlanmıyorlar. Basın karşısına çıkmak yerine yan yana konuşmayı seçiyorlar."

"Bunu tamamen anlayabiliyorum. Fakat bu kesinlikle benim mücadelemde hiçbir şeyi değiştirmiyor, adalet için verdiğim mücadelede hiçbir şeyi değiştirmiyor." cevabını verdi.

Öte yandan Massa bunu para için yapmadığını söyledi ve ekledi: "Ben iddiamı şampiyonluk üzerine kuruyorum. Kupa benim için en önemli şey."

Bernie Ecclestone, Felipe Massa, Williams Fotoğraf: Keith Sutton