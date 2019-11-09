Massa: "Leclerc, Verstappen'den önce şampiyon olabilir"
Eski Formula 1 ve Ferrari pilotu Felipe Massa, Charles Leclerc'in kendisinden daha önce spora giren Red Bull pilotu Max Verstappen'den önce şampiyon olacağını düşünüyor.
Ferrari döneminde 11 yarış zaferi alan ve 2008 şampiyonluğunu son anda kaybeden Massa, Leclerc'in Ferrari'ye alışma sürecinden etkilendiğini söyledi.
Motorsport.com'a konuşan Massa, "O çok yetenekli bir sürücü ancak beni en çok etkileyen şey onun kafa yapısı, baskıyı kontrol altında tutabilme yetenekleri."
"Verstappen'den daha hızlı mı yoksa daha yavaş mı bilmiyorum ancak Ferrari ile ilk senesinde 7 pole pozisyonu alması çok şey ifade ediyor. Bazı hatalar yaptı ancak onun F1'de hâlâ çok az deneyime sahip olduğunu, üst düzey takımda henüz ilk senesini geçirdiğini unutmamak lazım."
"O, geleceğin şampiyonu ve bunun için çok bekleyeceğini düşünmüyorum. Bu hedefine Verstappen'den önce ulaşma ihtimalini göz ardı etmiyorum." dedi.
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Massa, Ferrari'de yarışırken karşı karşıya kalınan baskının çok ciddi seviyede olduğunu, bu yüzden Leclerc'in başardıklarının daha da etkileyici olduğunu düşünüyor.
Massa, "Ferrari'de yarışmak için birçok açıdan hazır olmanız gerekir. Basın üzerinden ve taraftarlardan gelen baskıyı nasıl idare edeceğinizi öğrenmeniz gerek. Oralardan gelen baskıyı gördüğünüzde Ferrari pilotu olduğunuzu anlıyorsunuz."
"Bu kolay bir şey değil ve Charles bu konuyu mükemmel bir şekilde idare etti. O, yetenekli bir sürücü ve düşünüldüğünden daha zeki birisi." dedi.
Felipe Massa, Venturi Formula E at the pit wall
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Jonathan Noble
Massa: "Leclerc, Verstappen'den önce şampiyon olabilir"
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