Massa: "Leclerc, Ferrari'nin 'kilit adamı'"

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2022 sezonunda Ferrari, tek bir yarış galibiyeti alamadan geçen iki yılın ardından gridin ön sıralarında mücadele etmeye geri döndü.

Leclerc, sezonun ilk üç galibiyetinden ikisini [Bahreyn ve Avustralya] alarak Pilotlar Şampiyonası'nın zirvesine oturdu. Daha sonra Avusturya'da üçüncü bir galibiyet almasına rağmen, şampiyonluk umutları dayanıklılık sorunları ve hatalı stratejiler nedeniyle suya düştü ve şampiyonluk mücadelesi veremedi.

Sezonu Verstappen'in gerisinde ikinci olarak tamamlarken, takım arkadaşı Carlos Sainz ise Britanya Grand Prix'sinde ilk galibiyetini alarak beşinci oldu.

O zamanki takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin Sainz'a karşı avantajı göz önüne alındığında şampiyonluk mücadelesinde Leclerc'i neden desteklemediğine dair sorularla uğraşmak zorunda kaldı.

Ferrari'nin yeni takım patronu Fred Vasseur bu konuda, "Açık olan şu ki, hedefimiz Ferrari ile kazanmak. Bir ya da iki numara olmayacak."

"Ama eğer bir aşamada harekete geçmemiz gerekirse, harekete geçeceğim."

Massa, zamanı geldiğinde Fransız'ın karar vermesi gerektiğini ve Leclerc'in Ferrari adına şampiyonluk için savaşacak kişi olması gerektiğini düşünüyor.

Corriere dello Sport'a verdiği demeçte Massa, "Araç başarılı olmalı ve takım çalışmalı, gerisini pilotlar halletmeli."

"Beş ya da altı yarış sonra kimin lider olduğunu anlarsınız."

"Geçen yıl, üç yarıştan sonra her şey zaten belliydi."

Frédéric Vasseur, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Sainz ilk yılında en iyisiydi ama araç rekabetçi değildi. Araç güçlü olduğunda ise Charles açıkça zirvedeydi."

"Eğer bu yıl da aynısı olursa, Carlos için 2021'deki durumu yeniden yaratmak zor olacak."

"Leclerc benim için Formula 1'in en iyi pilotlarından biri, tıpkı Max Verstappen'in Red Bull'da ve Lewis Hamilton'ın Mercedes'te olduğu gibi; takım için kilit bir adam."

Vasseur'e Ferrari takım patronu olarak ilk medya brifinginde, her ikisi de gelecek yılın sonunda sözleşmesi bitecek olan pilotlarının sözleşmeleri de soruldu.

Ancak Vasseur, yeniden sözleşme imzalamak için acele etmediğini açıkça belirtti.

Eski Alfa Romeo patronu, "Benim için bu, bir numaralı öncelik değil."

"Sezona çok iyi başlamalıyız, sonra geri kalanı için zamanımız olacak, bence önceliğin başka bir şey olduğu bir zamanda görüşmelere başlamak hata olur." dedi.

Mercedes'in Hamilton emekli olduğunda Leclerc'i George Russell'ın takım arkadaşı olarak düşünebileceği söylentileri üzerine Massa, Vasseur'ün bu yılın yaz tatilinden önce uzun vadeli yeni bir anlaşma yapması gerektiğine inanıyor.

Massa, "Fred Vasseur'ün yerinde olsaydım, kendimi araca ve takıma adardım ve şampiyonanın ortasında bir sözleşme uzatma teklif ederdim." dedi.