Massa: “Leclerc, Ferrari’nin geleceği olabileceğini kanıtladı”

Geçen yıl Ferrari’ye katılan Leclerc, takımla ilk sezonunda güçlü bir performans sergiledi ve sezonun en çok pole pozisyonu alan ismi oldu.

Belçika ve İtalya’da kazanan genç sürücü, tecrübeli takım arkadaşı Sebastian Vettel’i de her alanda mağlup etti.

Eski Ferrari pilotu Felipe Massa, Ferrari ile 2024 sonuna kadar sözleşme imzalayan Monakolu sürücünün Ferrari’ye karşı kendisini kanıtladığını düşünüyor.

Motorsport.com’a konuşan Massa, “Bu sezon Ferrari’nin ne yöne gideceğini göreceğimizi düşünüyorum. Charles zaten ön sıralarda yarışabileceğini ve Ferrari’nin geleceği olduğunu kanıtladı ve 5 yıllık kontrata imza attı." dedi.

Massa, Vettel için de kritik bir yıl olacağı görüşünde

"Takım bu yıl Seb’i analiz edecek ve önümüzdeki yıl onunla devam edip etmeyeceğine karar verecek. Ön tarafta neler olacağını görmek için sezonun başlamasını beklememiz gerekiyor. Sonrasında işlerin yıl boyunca nasıl ilerleyeceğini anlayacağız."

‪Massa, 2020 sezonu için de konuştu ve yine öndeki üç takımın baskın olacağını söyledi.‬

“Kurallar aynı kalsa da kimse için kolay olmayacak. Belki de bazı takımlar için biraz karmaşık olacak, ama Ferrari için değil, belki Red Bull için de değil. Ama diğer takımların ileriye doğru büyük bir adım atmaları gerekiyor. F1'de bu büyük adımı atmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz.”

“Sonunda kesinlikle Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasındaki mücadeleyi göreceğiz. Diğerleri her zaman kendi aralarında büyük bir mücadeleye giriyorlar ve gerçekten işlerin değişeceğini düşünmüyorum. Umarım öndeki bu üç takımın arasındaki farklar daha küçük olacak. Çünkü o zaman daha fazla sürücünün kazandığını göreceğiz. Bu da zaten taraftarların görmek istediği şey.”

Çeviri: İnci Beğen

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