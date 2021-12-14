Massa: "Hamilton'ın nasıl hissettiğini anlıyorum"

Felipe Massa, 2008 Brezilya Grand Prix'sinde zafere ulaşmayı başarmış ve damalı bayrağı geçtiği zaman, belli bir süre dünya şampiyonu olarak kalmıştı. Ancak Hamilton, son virajda Timo Glock'u geçip, bir sıra yükselince, şampiyon İngiliz pilot oldu.

Böylelikle Massa, 2008 dünya şampiyonluğunu son turun, son virajında kaybetti ve bu durum uzun süre konuşuldu. Hatta, uzun yıllar bazı kesimler Glock'u son turda Hamilton'a yol vermekle dahi suçladı.

Geçen hafta sonu yapılan Abu Dhabi GP'de de Max Verstappen, yarışın son turunda Hamilton'ı geride bıraktı ve galibiyete ulaştı.

Massa, son turdaki bu savaşlar hakkında deneyimli ve Hamilton'ın yaşadıklarını gayet iyi anlıyor.

Motorsport.com'a konuşan Massa, "Sanırım onun nasıl hissettiğini hayal edebiliyorum, genel anlamda 2008'de yaşadıklarımla biraz benziyor."

"Hamilton'a çok fazla saygı duyuyorum fakat şu anda yaşadığı şeyin bu olduğunu düşünüyorum."

"Diğer yandan, Max bu yıl harikaydı. Bu konuda ne isterseniz deyin ama sezona baktığınızda, en çok galibiyet alan isim Max'ti. Bu şampiyonluğu hak etti."

"Son turda bir fırsatı olduğunu gördü ve şansını kullandı. Zamanlaması fena değildi."

"Onun aleyhinde söyleyebileceğim tek şey Suudi Arabistan'da yaşananlardı. Bunun dışındakiler, onun gibi agresif bir sürücünün verdiği savaşlardı. Yani Max, şampiyonluğu hak etti." dedi.

Felipe Massa verdrietig na het mislopen van de titel in 2008.