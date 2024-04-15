Massa: "Hamilton'ı Ferrari içinde görmek ilginç olacak"

Felipe Massa'nın Formula 1 kariyeri 15 yıl sürdü ve on yıldan uzun bir süre boyunca şampiyonadaki ana rakiplerinden birisi Lewis Hamilton'dı.

İngiliz pilot, yeni sezonda Mercedes'ten Ferrari'ye geçecek ve nasıl performans sergileyeceği büyük bir soru işareti.

Hamilton, kariyerinde sadece bir kez takım değiştirdi ve bu, 12 sene önce yani 2013 yılındaydı. 40 yaşında Ferrari'ye geçecek olan Hamilton'ın yeni ekibine uyum sağladığı ve hızlı bir araca sahip olduğu taktirde sekizinci şampiyonluğunu alma ihtimali de var.

Massa İngiliz radyo istasyonu talkSPORT'a Hamilton'ın Ferrari'ye geçişini yorumladı.

Brezilyalı pilot, "Lewis'in Mercedes'ten ayrılma kararı almasının ardından gelecek yıl için Ferrari'yi büyük bir değişiklik bekliyor."

"Bence bu harika bir haber ve hepimizi ilginç bir dönem bekliyor olacak. Pazarlama açısından da iyi bir hamle çünkü herkes bunun hakkında konuşuyor. Üstelik Lewis'i kırmızı tulumla Ferrari için yarışıyorken görmek ilginç olacak."

"Taraftarların çılgına döneceğini tahmin ediyorum. Umarım rekabetçi bir araca sahip olabilir çünkü Ferrari şimdiye kadar Red Bull'un gerisinde kaldı. Bakalım 2025'te onlarla mücadele edebilecekler mi?"

"Lewis'in Ferrari ile olan ortaklığının nasıl ilerleyeceğini ve Charles Leclerc ile nasıl anlaşacağını göreceğiz."

"Aralarındaki rekabet çok ilginç olacağa benziyor. Fakat Ferrari ve Formula 1 için mutluyum çünkü tüm bunlar şampiyonanın yararına olacak."