Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Massa: "Hamilton'ı Ferrari içinde görmek ilginç olacak"

Felipe Massa, Lewis Hamilton'ın Ferrari'de neler yapacağını merak ediyor.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, arrives for the drivers parade

Andy Hone / Motorsport Images

Felipe Massa'nın Formula 1 kariyeri 15 yıl sürdü ve on yıldan uzun bir süre boyunca şampiyonadaki ana rakiplerinden birisi Lewis Hamilton'dı.

İngiliz pilot, yeni sezonda Mercedes'ten Ferrari'ye geçecek ve nasıl performans sergileyeceği büyük bir soru işareti.

Hamilton, kariyerinde sadece bir kez takım değiştirdi ve bu, 12 sene önce yani 2013 yılındaydı. 40 yaşında Ferrari'ye geçecek olan Hamilton'ın yeni ekibine uyum sağladığı ve hızlı bir araca sahip olduğu taktirde sekizinci şampiyonluğunu alma ihtimali de var.

Massa İngiliz radyo istasyonu talkSPORT'a Hamilton'ın Ferrari'ye geçişini yorumladı.

Brezilyalı pilot, "Lewis'in Mercedes'ten ayrılma kararı almasının ardından gelecek yıl için Ferrari'yi büyük bir değişiklik bekliyor."

"Bence bu harika bir haber ve hepimizi ilginç bir dönem bekliyor olacak. Pazarlama açısından da iyi bir hamle çünkü herkes bunun hakkında konuşuyor. Üstelik Lewis'i kırmızı tulumla Ferrari için yarışıyorken görmek ilginç olacak."

"Taraftarların çılgına döneceğini tahmin ediyorum. Umarım rekabetçi bir araca sahip olabilir çünkü Ferrari şimdiye kadar Red Bull'un gerisinde kaldı. Bakalım 2025'te onlarla mücadele edebilecekler mi?"

"Lewis'in Ferrari ile olan ortaklığının nasıl ilerleyeceğini ve Charles Leclerc ile nasıl anlaşacağını göreceğiz."

"Aralarındaki rekabet çok ilginç olacağa benziyor. Fakat Ferrari ve Formula 1 için mutluyum çünkü tüm bunlar şampiyonanın yararına olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, fistbumps Oscar Piastri, McLaren F1 Team,

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, fistbumps Oscar Piastri, McLaren F1 Team,

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Andretti, FOM ile 'önemli' bir toplantı yapacak
Sonraki haber Ralf: "Vowles, kendini eleştirmeye başlamalı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Günther Steiner, RB'yi satın almak için yeni bir yatırımcı mı buldu?

Günther Steiner, RB'yi satın almak için yeni bir yatırımcı mı buldu?

Formula 1
Çin GP
Günther Steiner, RB'yi satın almak için yeni bir yatırımcı mı buldu?
Japonya'da "büyük bir adım attıklarını" söyleyen Wolff: "Hedef Çin'de daha fazlasını yapmak"

Japonya'da "büyük bir adım attıklarını" söyleyen Wolff: "Hedef Çin'de daha fazlasını yapmak"

Formula 1
Çin GP
Japonya'da "büyük bir adım attıklarını" söyleyen Wolff: "Hedef Çin'de daha fazlasını yapmak"
Yamaha: "Toprak'ın BMW ile kazanması bizim için acı vericiydi"

Yamaha: "Toprak'ın BMW ile kazanması bizim için acı vericiydi"

World Superbike
Assen
Yamaha: "Toprak'ın BMW ile kazanması bizim için acı vericiydi"

Son Haberler

Günther Steiner, RB'yi satın almak için yeni bir yatırımcı mı buldu?

Günther Steiner, RB'yi satın almak için yeni bir yatırımcı mı buldu?

F1 Formula 1
Çin GP
Günther Steiner, RB'yi satın almak için yeni bir yatırımcı mı buldu?
Newey: "Yüksek maaş veremediğimiz için genç mühendisleri F1'e çekemiyoruz"

Newey: "Yüksek maaş veremediğimiz için genç mühendisleri F1'e çekemiyoruz"

F1 Formula 1
Çin GP
Newey: "Yüksek maaş veremediğimiz için genç mühendisleri F1'e çekemiyoruz"
Alpine, toparlanma hamlesi için Çin GP'ye taban güncellemesiyle geliyor

Alpine, toparlanma hamlesi için Çin GP'ye taban güncellemesiyle geliyor

F1 Formula 1
Çin GP
Alpine, toparlanma hamlesi için Çin GP'ye taban güncellemesiyle geliyor
Japonya'da "büyük bir adım attıklarını" söyleyen Wolff: "Hedef Çin'de daha fazlasını yapmak"

Japonya'da "büyük bir adım attıklarını" söyleyen Wolff: "Hedef Çin'de daha fazlasını yapmak"

F1 Formula 1
Çin GP
Japonya'da "büyük bir adım attıklarını" söyleyen Wolff: "Hedef Çin'de daha fazlasını yapmak"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye