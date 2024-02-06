Massa: "Hamilton, Leclerc'i daha da motive edecek"

Formula 1'deki 15 yılının 8'ini Ferrari ile geçiren Felipe Massa, takımı iyi tanıyor ve Lewis Hamilton'ın kariyerinin bir sonraki aşamasını Ferrari'de geçirme kararını anlıyor.

Gazzetta dello Sport'a konuşan Massa, "İşin bu noktaya geleceğini bilmiyordum. Lewis'in kariyerini Mercedes'te tamamlayacağını düşünüyordum."

"Yine de Mercedes'in önceki iki sezonda aldığı sonuçlara bakın. Ayrıca, Lewis'in Ferrari'ye olan ilgisini hiçbir zaman gizlemediğini biliyoruz."

"Tüm bunlar göz önüne alındığında, karar o kadar da şaşırtıcı görünmüyor."

"Bence Mercedes'te önceki başarılarını tekrarlama olasılığına sahip olmadığına inanıyordu. Muhtemelen yeni bir meydan okumaya ihtiyacı var ve şimdi bunun için doğru zaman." dedi.

Lewis Hamilton, FIA Formula One World Championship - 3rd Place Fotoğraf: FIA

Brezilyalı pilot, Hamilton gibi bir takım arkadaşının Charles Leclerc'i de motive edeceği görüşünde.

Massa, "Charles'ın korkacak bir şeyi yok, sadece işine konsantre olması."

"Hamilton'ın karakteristik özelliği olan amaçlılık ve tutum. Takımdaki atmosferi önemli oranda etkileyeceği kesin."

"Fakat Charles'a da ek motivasyon sağlayacak, çünkü Lewis'i tamamen aynı aracın direksiyonunda yenmek çok ilginç bir ihtimal."

"Ayrıca Hamilton'ın gelişi Ferrari markası üzerinde pazarlama açısından çok olumlu bir etki yaratacak."

"Yine de Ferrari'nin yeni üst sınıf uzmanlara ihtiyacı var ve daha hızlı bir araç inşa etmek gerekiyor. Sonuçta araç yeterince iyi değil, Hamilton kazanamaz." dedi.

Massa ayrıca Mercedes'te Lewis'in yerine kimin geçebileceği sorusunu da yanıtladı: "Fernando Alonso'yu çağırırdım ya da genç Kimi Antonelli'yi seçerdim."