Massa: "Hamilton kariyerinin başında Verstappen gibiydi"

Haberi dinle

Hamilton yıl sonunda sona erecek olan mevcut Mercedes sözleşmesini henüz uzatmadı, ancak 2023'ten sonra da takıma bağlı kalacağını belirtti.

313 Grand Prix'de yarışan yedi kez Dünya Şampiyonu pilot, 103 yarışlık rekor galibiyetiyle istatistiksel olarak F1'in tüm zamanlardaki en başarılı pilotu konumunda.

Hamilton'a geçen yıl Mercedes'te George Russell katıldı ve Russell takım arkadaşını geride bırakarak Gümüş Oklar'ın 2022'deki tek galibiyetini aldı.

Eski F1 pilotu Massa, Russell'ın varlığının Hamilton'ı F1'e devam edip etmeme konusunda düşünmeye sevk ettiğine inanıyor.

İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği demeçte Massa, "Hamilton'ın bırakmayı seçip seçmeyeceğini bilmiyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Gerçek şu ki, Russell ilk kez Hamilton'a sorun çıkarabilecek bir pilot. Bu da bir Formula 1 pilotu olarak daha fazla şüphe yaratıyor." dedi.

2014'ten 2021'e kadar Mercedes'te başarı elde eden ve bu süre zarfında yedi şampiyonluğunun altısını kazanan Hamilton, 2022'de F1 kariyerinde ilk kez galibiyetsiz bir sezon geçirdi.

Mercedes 2023'te bir kez daha şampiyonluk mücadelesinden uzakta görünüyor ve Massa, Hamilton'ın daha düşük bir seviyede yarışmaya devam etmek için gerekli arzuya sahip olup olmadığını sorguladı.

Massa, "Zaten her şeyi kazanmışken ve istenen seviyeye ulaşmakta zorlanan bir araç kullanırken motivasyon bulmak kolay değil."

"Kariyerinin başında Verstappen gibiydi ve günde 24 saat sadece yarışmayı düşünüyordu. Ancak Lewis'in artık yarış dışında da pek çok ilgi alanı var." dedi.