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Formula 1 / Son dakika

Massa: "Hamilton, F1 tarihinin en iyisi olabilir"

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Massa: "Hamilton, F1 tarihinin en iyisi olabilir"
26 Eki 2019 15:52

Felipe Massa, Lewis Hamilton'ın yakın zamanda Formula 1'in en iyisi haline gelebileceğini düşünüyor.

Lewis Hamilton, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Meksika GP'de kariyerinini altıncı dünya şampiyonluğunu kazanabilir.

Eski rakibi Felipe Massa, İngiliz basınına verdiği demeçte Hamilton'ın Formula 1 tarihinin en iyisi haline gelebileceğini söyledi.

Michael Schumacher'in takım arkadaşlığını da yapan Massa “Lewis müthiş bir pilot. Mevcut performansına bakılırsa, yakında Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu haline gelebilir."

"Bence Lewis'in her konuda yeteneği var. Sıralama turlarından nasıl en iyisini alacağını biliyor, yarıştan nasıl en iyisinin alınacağını biliyor. Yağmurda araçta en iyi hisse sahip oluyor."

"Bana göre, her şeyle mükemmel şekilde başa çıkıyor. Onun komple bir sürücü olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyleri yarıştığı zaman Ayrton Senna'da, yarıştığı ve her şeyi kazandığında Michael Schumacher'de gördük. Juan Manuel Fangio ve Jackie Stewart'ta gördük. Kesinlikle komple bir sürücü."

"Yeni kurular yürürlüğe gireceği 2021 yılında Hamilton’ın hangi araçta yarışacağını göreceğiz. Her zaman kazanabilecek bir araca ihtiyacınız var. Lewis'in kazanabilecek bir aracı varsa, tüm yeteneklerini gösterebilir. O zaman farklı bir sürücü haline geliyor."

"Kurallar aynı kalacağı için gelecek yıl da kazanabileceği bir araç alabilir. Ancak 2021'de kurallar çarpıcı biçimde değişecek, o yüzden olayların nasıl geliştiğini görelim. Ama yine de tüm rekorları kırabileceğini düşünüyorum. ” dedi.

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