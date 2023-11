Massa hâlâ Ferrari'den destek bekliyor

Massa, dönemin F1 CEO'su Bernie Ecclestone'un Singapur Grand Prix'sinde Renault tarafından şike yapıldığını bildiğini ancak herhangi bir işlem yapmamayı tercih ettiğini söylemesinin ardından Lewis Hamilton'a bir puanla kaybettiği 2008 sezonuyla alakalı dava açmaya hazırlanıyor.

Brezilyalı pilotun hukuk ekibi, FIA ve Formula 1'den o dönemle ilgili yanıt bekliyor ve belgelerin teslim edilmesi için son tarih 15 Kasım olarak belirlendi.

Massa'nın o dönem birlikte çalıştığı Ferrari takımı, şu ana kadar dava konusunda sessizliğini korurken, Hamilton davaya ilgi göstermedi.

Ancak Massa, bu durumun yakında değişebileceği görüşünde.

Genç pilot, "Hâlâ birlikte hareket etmeyi ve onlardan destek görmeyi bekliyorum çünkü şampiyonluğu birlikte kaybettik."

"Ferrari'yi seviyorum; bu takım kalbimin bir parçası ve kesinlikle büyük bir Ferrari hayranıyım. Hayatım boyunca da öyle olacağım."

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.