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Massa hâlâ Ferrari'den destek bekliyor

RacingNews365'e konuşan Felipe Massa, Ferrari'nin 2008 şampiyonluğuyla ilgili davada kendisine destek olmasını istiyor.

Editör Ezel Tan
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Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, greets Felipe Massa
Massa, dönemin F1 CEO'su Bernie Ecclestone'un Singapur Grand Prix'sinde Renault tarafından şike yapıldığını bildiğini ancak herhangi bir işlem yapmamayı tercih ettiğini söylemesinin ardından Lewis Hamilton'a bir puanla kaybettiği 2008 sezonuyla alakalı dava açmaya hazırlanıyor.
Brezilyalı pilotun hukuk ekibi, FIA ve Formula 1'den o dönemle ilgili yanıt bekliyor ve belgelerin teslim edilmesi için son tarih 15 Kasım olarak belirlendi.
Massa'nın o dönem birlikte çalıştığı Ferrari takımı, şu ana kadar dava konusunda sessizliğini korurken, Hamilton davaya ilgi göstermedi.
Ancak Massa, bu durumun yakında değişebileceği görüşünde.
Genç pilot, "Hâlâ birlikte hareket etmeyi ve onlardan destek görmeyi bekliyorum çünkü şampiyonluğu birlikte kaybettik."
"Ferrari'yi seviyorum; bu takım kalbimin bir parçası ve kesinlikle büyük bir Ferrari hayranıyım. Hayatım boyunca da öyle olacağım."
An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.

"Bu yüzden kesinlikle benim tarafımda olmasını bekliyorum çünkü yaşanan manipülasyonlar nedeniyle şampiyonluğu birlikte kaybettik."
"Ne zaman Toto Wolff'un 2021 hakkında konuştuğunu duysanız, kendileri adına en destekleyici kişi oluyor. Bu yüzden Ferrari'nin benimle böyle olmayacağına hiç inanmıyorum."
"Şu an için sessizler ama benim tarafımda olacaklarına inanıyorum. Umarım durum böyle olur çünkü başımıza gelenler karşısında doğru olan bu."
"Benim başıma gelen Ferrari'nin de başına geldi." dedi.
Massa, açtığı davanın Brezilya'da büyük destek gördüğünü de ekledi.
"Tepkiler çok ama çok destekleyici."
"Gittiğim her yerde, havaalanında, markette, restoranda, insanlar beni durdurup benim tarafımda olduklarını ve savaşmam gerektiğini çünkü başıma gelenlerin sporla ilgili olmadığını, o yıl şampiyonun ben olduğumu söylüyorlar."
"Farklı ülkelerden inanılmaz destekler alıyorum ama sadece Brezilya'dan değil, bazen Amerika Birleşik Devletleri'nden bazen Avrupa'nın farklı ülkelerinden  destek görüyorum."
"Yarış dünyasındaki pek çok insanın bazen bana desteklerini ifade etmekten  çekindiklerini görebilirsiniz ama motor sporları içinde beni destekleyen pek çok kişi var, yani bunu tek başıma yapmıyorum."
"Bunu ülkem için yapıyorum çünkü Brezilya şampiyon olarak tanınmadı. Bu, motor sporlarının gelişimi için harika olabilirdi. Oysa şu anda Formula 1'de Brezilyalı bir pilotumuz yok."
"Senna'nın diğer Brezilyalılar için yaptıklarına bakarsak, bence şampiyonluk sonrası işler farklı olabilirdi. Kendimi Senna ile kıyaslamıyorum ama bu şampiyonluğun ülke için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."
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