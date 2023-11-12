Massa hâlâ Ferrari'den destek bekliyor
RacingNews365'e konuşan Felipe Massa, Ferrari'nin 2008 şampiyonluğuyla ilgili davada kendisine destek olmasını istiyor.
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images
An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.
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