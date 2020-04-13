Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
228 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Massa: "Günümüzde pilotların fark yaratması daha zor"

paylaşım
yorumlar
Massa: "Günümüzde pilotların fark yaratması daha zor"
Ekleyen:
, Editör
13 Nis 2020 06:59

Felipe Massa, araçlar arasındaki farklar çok belirgin olduğu için pilotların günümüzde yetenekleriyle çok büyük farklar yaratamadığını söyledi.

Mercedes, 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar dönemine damga vurdu ve altı yılda altı pilotlar ile altı takımlar şampiyonluğu elde etmeyi başardı.

Bu süreçte sadece Mercedes, Red Bull ve Ferrari yarış kazanabilirken, gerçek anlamda Mercedes'le şampiyonluk savaşına girebilen veya şampiyonluk savaşını son yarışlara taşıyan bir takım yoktu.

Uzun kariyerini 2017 sonunda sonlandıran Felipe Massa, günümüz araçları arasındaki farkların çok fazla olmasına dikkat çekti ve artık pilotların yetenekleriyle fark yaratamadığını belirtti.

Massa, "Bana göre Charles Leclerc ve Max Verstappen gelecekte şampiyon olacaklar."

"Ancak zaferler için savaşabilmek adına hızlı araçlara ihtiyaçları var, çünkü bugün araçlar arasındaki farklar sürücünün yetenekleriyle telafi edebileceğinden çok daha fazla."

"Artık fark yaratmak daha zor." dedi.

Massa, yeni teknik düzenlemelerin Ferrari'ye yardım edeceğini de düşünüyor.

"Ferrari'nin yeni teknik yönetmeliklere geçişe ihtiyacı var, çünkü bunlar, Schumacher zamanında olduğu kadar güçlü olabilmelerini sağlayacak, ideal koşulları yaratacak."

"Ben her zaman aynı şeyi istedim ve yine istiyorum; Formula 1'de en hızlı ve en yavaş araç arasındaki fark tek bir turda bir saniyenin üzerine çıkmamalı."

"Modern araçlar inanılmaz derecede verimli. Ancak bir takım baskınsa, çok az insan bundan hoşlanıyor.”

Sonraki haber
Briatore: "Ferrari, Alonso'yu kıskanıyordu"

Önceki haber

Briatore: "Ferrari, Alonso'yu kıskanıyordu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
74 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Briatore: "Ferrari, Alonso'yu kıskanıyordu"

31dk
2
Formula 1

Binotto: "Monza'daki yarışın ardından ilk olarak Vettel'i görmeye gittim"

3
Formula 1

Massa: "Ferrari'de yarışırken her şey Alonso lehineydi"

4
Formula 1

Sir Stirling Moss 90 yaşında hayatını kaybetti

5
Formula 1

Mühendis transferi, bütçe sınırını atlatmak için bir yol mu?

Son Videolar

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Son Haberler

Massa: "Günümüzde pilotların fark yaratması daha zor"
F1

Massa: "Günümüzde pilotların fark yaratması daha zor"

Briatore: "Ferrari, Alonso'yu kıskanıyordu"
F1

Briatore: "Ferrari, Alonso'yu kıskanıyordu"

Galeri: Stirling Moss'un kullandığı F1 araçları
F1

Galeri: Stirling Moss'un kullandığı F1 araçları

Mühendis transferi, bütçe sınırını atlatmak için bir yol mu?
F1

Mühendis transferi, bütçe sınırını atlatmak için bir yol mu?

F1 tarihinde bugün: 12 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 12 Nisan

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.