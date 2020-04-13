Massa: "Günümüzde pilotların fark yaratması daha zor"

Mercedes, 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar dönemine damga vurdu ve altı yılda altı pilotlar ile altı takımlar şampiyonluğu elde etmeyi başardı.

Bu süreçte sadece Mercedes, Red Bull ve Ferrari yarış kazanabilirken, gerçek anlamda Mercedes'le şampiyonluk savaşına girebilen veya şampiyonluk savaşını son yarışlara taşıyan bir takım yoktu.

Uzun kariyerini 2017 sonunda sonlandıran Felipe Massa, günümüz araçları arasındaki farkların çok fazla olmasına dikkat çekti ve artık pilotların yetenekleriyle fark yaratamadığını belirtti.

Massa, "Bana göre Charles Leclerc ve Max Verstappen gelecekte şampiyon olacaklar."

"Ancak zaferler için savaşabilmek adına hızlı araçlara ihtiyaçları var, çünkü bugün araçlar arasındaki farklar sürücünün yetenekleriyle telafi edebileceğinden çok daha fazla."

"Artık fark yaratmak daha zor." dedi.

Massa, yeni teknik düzenlemelerin Ferrari'ye yardım edeceğini de düşünüyor.

"Ferrari'nin yeni teknik yönetmeliklere geçişe ihtiyacı var, çünkü bunlar, Schumacher zamanında olduğu kadar güçlü olabilmelerini sağlayacak, ideal koşulları yaratacak."

"Ben her zaman aynı şeyi istedim ve yine istiyorum; Formula 1'de en hızlı ve en yavaş araç arasındaki fark tek bir turda bir saniyenin üzerine çıkmamalı."

"Modern araçlar inanılmaz derecede verimli. Ancak bir takım baskınsa, çok az insan bundan hoşlanıyor.”