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Formula 1 Haberler

Massa: "Gasly en iyi takımlarda yarışacak kadar iyi"

Felipe Massa, Red Bull'un Pierre Gasly'i ana takıma getirmeme kararının ardından, en iyi takımların kendisiyle ilgilenmesi gerektiğini çünkü Fransız sürücünün bu seviyede mücadele edebilecek kadar iyi olduğunu dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Massa: "Gasly en iyi takımlarda yarışacak kadar iyi"
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2019 yılının başında Red Bull'a geçen ve sadece 12 yarışın ardından AlphaTauri/Toro Rosso'ya geri gönderilen Gasly, o günden bu yana sadece ne kadar hızlı olduğu değil, savaşçı ruhunu da gösterdi.

İtalyan ekibe döner dönmez harika bir form yakalayan ve ilk podyumunu alan Gasly, 2020 İtalya GP'yi kazanarak kariyerinin ilk zaferini de aldı.

Bu performansın ardından Red Bull'a geri dönebileceği düşünülüyordu ancak Avusturyalı ekip, Sergio Perez'le 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan iki yıllık anlaşma imzaladı.

Bu, Gasly'nin 2025 yılından önce ana takıma geçemeyeceği anlamına geliyor ve AlphaTauri ile olan anlaşması da 2023 sonuna bitiyor.

Gasly için en gerçekçi seçenek McLaren'a geçmek olabilir fakat bazıları onun Mercedes'e geçebileceğini de öne sürüyorlar.

Eski F1 pilotu Massa, Gasly hakkında şöyle dedi: "Uzun zamandır inanılmaz bir performans gösteriyor."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Monako'da tüm hafta sonu çok iyiydi. Sıralama turları, strateji ve kırmızı bayrak onun lehine olmak için hafta sonunu kendisi adına mükemmel gitmedi."

"Fakat bence ihtiyaç duyduğu tek şey iyi bir araçtı çünkü en iyi araçla iyi bir performans sergileyebileceğini, zaferler için mücadele edebileceğini gösteriyor."

Massa, Gasly'nin en iyi takımlarda yarışabilecek kadar iyi olup olmadığı sorulduğunda ise, "Evet, öyle olduğuna inanıyorum." yanıtını verdi.

Massa ayrıca Gasly'nin takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın da hızlı bir pilot olduğunu, sadece tutarlılık sorunu yaşadığını söyledi.

Massa, "Bence tutarlılık sorunu var."

"Bazı pistlerde çok iyi görünüyor ve gerçekten çok rekabetçi. İyi bir sıralama turları hatta bazı iyi yarışlar çıkarıp, iyi geçişler yapıyor."

"Sadece tutarlılık problemi var ve Formula 1'de bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

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