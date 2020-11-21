Massa, Formula E'ye dönmeyecek

Felipe Massa, Formula 1'den ayrıldıktan sonra Venturi ile Formula E'de yarışmaya başlamıştı ve 2019/20 sezonunun ardından kontratı devam etmesine rağmen takımdan ayrıldı.

Brezilyalı pilot, geçtiğimiz sezon iyi sonuçlar elde etmekte zorlandı ve sezonun en tutarsız pilotlarından bir tanesiydi.

Massa, seride yarışmaktan artık keyif almadığını ve beklediği sonuçlar gelmeyince seriden ayrıldığını belirtti.

Brezilyalı pilot şimdi WEC ve Stock Car'dan gelen teklifleri değerlendiriyor.

AS gazetesine konuşan Massa, "Formula E'yi gerçekten çok sevdim, çok eğlenceli bir şampiyona. Oraya katılmak güzeldi, ama beklediğim sonuçları alamadım."

"Aracı sürmek kolay değildi, çok ağırdı ve beklediğim kadar hoş değildi. Devam etmemeye ve hayatımda farklı şeyler yapmaya karar verdim. Monako'da kalıp kalmayacağımı veya Brezilya'ya geri dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum."

"Yarışmayı seviyorum, kesinlikle yarışmaya devam edeceğim, ama aklımda hiçbir şey yok ve sakince karar vereceğim."

"IndyCar için ideal bir zaman değil, riskli ve son yıllarda ciddi kazalar oldu. Bence oraya gitme zamanı değil, gelecek yıl 40 yaşına gireceğim ve başka şeyler, hayatım, ailem vb. şeyler hakkında düşünmek zorundayım."

"Brezilya'daki Stock Car veya WEC'ten pek çok kişi beni aradı. Le Mans çok ilginç bir pist, hoşuma gidiyor, ama şu anda aklımda hiçbir şey yok." dedi.