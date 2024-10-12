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Formula 1

Massa FIA'ya açtığı davayla ilgili: "Bu, Lewis ile bir mücadele değil"

Felipe Massa, FIA'ya 2008 Formula 1 Dünya Şampiyonluğunun kendisine verilmesi yönelik açtığı davada Lewis Hamilton'ın rolünü açıkladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Felipe Massa, Ferrari ve Lewis Hamilton, McLaren

Felipe Massa, Ferrari ve Lewis Hamilton, McLaren

Fotoğraf: Sutton Images

Felipe Massa, 2008 dünya şampiyonasının sonucunu tersine çevirmek umuduyla FIA'ya karşı yasal işlem başlattı. Massa, şampiyonluğu o zaman McLaren pilotu olan Lewis Hamilton'a tek bir puanla kaybetmişti.

Massa'nın şikâyetleri, 'Crashgate' skandalı olarak anılan Renault'nun Nelson Piquet Jr'a kasıtlı olarak kaza yapması talimatını verdiği meşhur Singapur Grand Prix'si etrafında yoğunlaşıyor. Bu da Piquet Jr'ın takım arkadaşı Fernando Alonso'nun yarışı kazanmasını sağlayan bir güvenlik aracı ortaya çıkarmıştı.

Massa o sırada liderdi ancak güvenlik aracı pit stopu tetikledi ve Ferrari de pitte bir hata yaptı. Massa, yakıt hortumu hâlâ takılıyken piti terk ettmeye çalıştı ve mekanikerleri ona ulaşana kadar durmak zorunda kaldı.

Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, pit stop

Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, pit stop

Fotoğraf: XPB Images

Bu hata onun yarışı 13. sırada bitirmesine ve zaferle birlikte gelecek 10 puanı alamamasına mâl oldu. Bu, şampiyonanın sonucu açısından çok önemli bir andı.

Massa Japonya'daki bir sonraki yarışı yedinci bitirirken, Hamilton ancak 12. olabildi. Ancak Britanyalı pilot, Brezilya'daki olağanüstü finalden önce Çin'de şampiyonluk yarışındaki rakibini yenerek zafere ulaştı.

Ev sahibi Massa, yarışı tamamladığında şampiyon olduğunu düşündü ancak Hamilton, değişken hava koşullarında son virajda Toyota pilotu Timo Glock'u geçerek tacı Massa'dan geri aldı. Hamilton için beşincilik, şampiyonluğu garantilemesi için yeterliydi.

Massa'nın başarılı sayılması halinde, Hamilton rekor sayılabilecek yedi şampiyonluğundan birini kaybedecek ki halihazırda, kariyerinin son yıllarında Ferrari'de yeni bir rekor kırarak sekizinci şampiyonluğa imza atmayı umuyor.

Motorsport.com'a verdiği bir röportajta Massa'ya Hamilton'la dava hakkında konuşup konuşmadığı soruldu. O da basitçe cevap verdi: “Hayır.”

Detaylandırması istendiğinde ise Massa, 39 yaşındaki Hamilton’ın öfkesinin odak noktası olmadığını vurguladı. Bunun yerine, Singapur'daki puanların silinmesini istiyor çünkü sportif dürüstlük zarar gördüğünü düşünüyor.

Massa, “Dürüst olmak gerekirse, bu Lewis ile bir mücadele değil.”

“Lewis'in bu mücadeleyle hiçbir ilgisi yok. Mücadele, spor için iyi olmayan yarışta olanlarla ilgili. Mücadele bu yarışın iptal edilmesi gerektiği ile ilgili.” diye açıkladı.

Eski Ferrari mühendisi Felipe Massa'nın 2008 şampiyonluğunu Lewis Hamilton'a kaptırmasının ardından 'kontrol edemediği' tepkisini paylaştı

Massa 2008'den sonra bir daha şampiyonluğa yaklaşamadı. Brawn ertesi yıl Red Bull ile mücadele etti ve ardından Alonso 2010'dan itibaren Ferrari'de baskın figür haline geldi.

Massa'nın eski mühendisi Robert Smedley yakın zamanda katıldığı bir podcast programında, Interlagos'taki yıkıcı ve beklenmedik sonucun ardından Massa'nın “kontrolsüzce' ağladığını söyledi. Hamilton hamlesini yapmadan önce Ferrari teknisyenleri garajda kutlama yapıyordu.

Singapur'daki kötü sıralama turlarının ardından eski RB pilotu Daniel Ricciardo, kendisine puan şansı tanıması için Piquet'nin yarışta güvenlik aracına neden olması gerektiğini söyleyerek şaka yapmıştı. Massa bu sözler üzerine Ricciardo'ya kızdı.

2008'de ne olursa olsun, Hamilton'ın pek çok hayranı onun bir şampiyonluğu daha hak ettiğini düşünecektir. FIA yarış direktörü Michael Masi 2021 Abu Dabi GP'sini yeniden başlatırken bir hata yapmış ve Max Verstappen'e son turda şampiyonluk şansı vererek Hamilton’ın 8. şampiyonluk umutlarının sonraya kalmasına neden olmuştu.

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