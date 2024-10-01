Massa, F1'e açtığı dava hakkında: "Adalet için çok uzun zamandır bekliyorum!"

Mart ayında Massa ve Brezilyalı hukuk ekibi, Lewis Hamilton'ın 2008'deki ilk F1 şampiyonluğuyla ilgili olarak spor, motor sporlarının yönetim organı ve eski F1 üst yöneticisi Ecclestone aleyhine dava açtığını duyurdu.

Davacılar, o yılki Singapur Grand Prix'sine gölge düşüren 'crashgate' olayı ışığında Massa'nın Hamilton'a bir puanla kaybettiği şampiyonluğun gerçek kazananı olarak ilan edilmesi gerektiğini belirttiler.

Nelson Piquet Jr aracıyla kaza yaptığında Massa yarışı önde götürüyordu ve bu kaza bir dizi olayı tetikledi. Ferrari sürücüsü Massa, yarışı 15. sırada bitirmesiyle sonuçlanan hatalı bir pit stopa karıştı.

Massa'nın davası, geçen yıl Ecclestone tarafından yapılan ve kendisinin o zamanki yarış direktörü Charlie Whiting ve o zamanki FIA başkanı Max Mosley ile birlikte 2008 sezonunda Renault'nun bu kazayı bilerek yaptığını bildiklerini, ancak F1 ve FIA'yı korumak için bunu gizli tutmayı tercih ettiklerini iddia eden yorumlarla tetiklendi.

RacingNews365 ile özel bir röportaj yapan Massa, davanın hâlâ devam ettiğini doğruladı.

Felipe Massa, Scuderia Ferrari Fotoğraf: XPB Images

Massa, "Umarım, beni büyük ölçüde cezalandıran bu durum için sonunda doğru olan şey yapılır."

"Bunun için mücadele ediyoruz, özellikle de 16 yıl sonra ve gerçekten böyle olduğunu hiç düşünmediğiniz şeyleri duyduktan sonra."

"Bundan sonra, birçok farklı ülke tarafından bölünmüş, profesyonel insanlardan oluşan büyük bir ekip kurmaya karar verdim. Onlar gerçekten de yaşananların spor için adil olmadığına inanıyorlardı ve ben de bunun bedelini kesinlikle ödedim."

"Geçen yıl Bernie'nin yorumunu duyduktan sonra mücadele etmeye, olayları profesyonel ve yasal bir şekilde analiz etmeye başladık."

"Hayatımda böyle bir şeyin parçası olacağımı hiç düşünmemiştim."

"Bu hiç kolay değil. Ayrıca çok pahalı, çok para gerektiriyor; bu yüzden işlerin bir an önce bitmesini umuyorum."

"Ama adalet için çok uzun zamandır bekliyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını ve adaletin yerini bulmasını ummak zorundayız." şeklinde konuştu.