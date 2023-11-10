Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"
Felipe Massa, 2008'le ilgili davada FIA'nın bir bütün olarak Formula 1'in çıkarlarını koruması gerektiğini söyledi.
Felipe Massa ve avukatları FIA ve Formula 1'e 2008 sezonuyla ilgili talebine yanıt vermeleri için Kasım ortasına kadar süre verdi.
Eski Ferrari pilotunun daha fazla beklemeye niyeti yok; Reuters ile yaptığı röportajda da belirttiği üzere, önümüzdeki günlerde federasyondan bir yanıt gelmezse mahkemeye gidecek.
Massa, 15 Kasım'a kadar bu iki taraftan yanıt beklediğini ve bu yanıtın kendisini tatmin etmesini umduğunu belirtti.
Massa, "Mahkemeye gitmek zorunda kalıp kalmayacağımızı görmek için yanıtlarını bekliyoruz."
"O andan itibaren 'bize bir ay daha süre verin' gibi talepleri artık kabul etmeyeceğiz. Son tarih belirlendi ve o zamana artık bir karar verilmiş olmalı." dedi.
FIA ve Formula 1'den son tarihin ertelenmesine yönelik aldığı talebin, bu konunun ciddiye alındığını gösterdiğini düşünüyor.
Öte yandan 2021'in sonunda görevi devralan FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem, yakın zamanda verdiği bir röportajda Massa ile temas halinde olduğunu belirtmişti.
Sulayem, "O zaman Felipe'ye 'Bu sana kalmış, doğru olduğunu düşündüğün şeyi yap ama FIA kendi çıkarlarını savunacaktır' dedim." demişti.
Sulayem'in sözlerini yorumlayan Massa, "Bence FIA kendi çıkarlarını değil sporun çıkarlarını savunmalı. Eğer sporumuzu daha fazla düşünselerdi daha doğru olurdu, ki 15 yıl önce böyle yapmadılar." dedi.
Massa, Ferrari'den kendisine olan desteğiyle alakalı da şöyle dedi: "Ferrari'deki pek çok kişinin -tüm mekanikerler, mühendisler ve taraftarların- benim tarafımda olduğunu biliyorum. Ferrari'nin beni desteklememesi için hiçbir neden yok."
"Bu henüz gerçekleşmedi ama gerçekleşeceğine inanıyorum - öyle olmasını umuyorum."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, greets Felipe Massa
Son Haberler
Ferrari, 2024 için Red Bull'u 'tamamen' kopyalamaktan kaçınacak
Ferrari, 2024 için Red Bull'u 'tamamen' kopyalamaktan kaçınacak Ferrari, 2024 için Red Bull'u 'tamamen' kopyalamaktan kaçınacak
Glock: "Massa'nın mahkemesi, 2021 şampiyonası için örnek teşkil edebilir"
Glock: "Massa'nın mahkemesi, 2021 şampiyonası için örnek teşkil edebilir" Glock: "Massa'nın mahkemesi, 2021 şampiyonası için örnek teşkil edebilir"
Jordan: "Red Bull, Marko-Horner ikilisini asla bozmamalı"
Jordan: "Red Bull, Marko-Horner ikilisini asla bozmamalı" Jordan: "Red Bull, Marko-Horner ikilisini asla bozmamalı"
Red Bull: "Verstappen artık yarışları okumakta çok iyi"
Red Bull: "Verstappen artık yarışları okumakta çok iyi" Red Bull: "Verstappen artık yarışları okumakta çok iyi"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar