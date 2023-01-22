Massa: "Ferrari'nin sorunlara doğru ve hızlı çözümler getirmeye ihtiyacı var"

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Ferrari geçen sezon, yeniden ön bölümdeki mücadeleye dönmeyi başardı ancak şampiyonluk umutları sezon başladıktan kısa bir süre sonra sona erdi.

Bunun temel sebebi takımın yaptığı hatalar, aracın belli noktalarda geride kalması ve dayanıklılık sorunlarıydı. Takım, 2023 aracı üzerinde yoğun şekilde çalışıyor ve aynı zamanda yönetim değişiklikleri de var.

Artık takımın başında Frederic Vasseur olacak ve yakında takımla ilgili ilk kararlarını alması bekleniyor.

Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa'ya göre Vasseur'ün yapması gereken birkaç acil iş var.

Massa, Leclerc'in şampiyonluğu kazanma olasılığı sorulduğunda swiatwyscigow.pl'ye şunları söyledi: "Her şeyden önce Charles'ın harika bir iş çıkardığını düşünüyorum."

Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, with Felipe Massa after the Sprint Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"O harika bir sürücü, rekabetçi bir araçta olmayı gerçekten hak ediyor. Bir sürücü olarak şampiyonluk için mücadele etme fırsatına sahip olmayı hak ediyor."

"Fakat bence takım olarak bazı sorunları çözmeleri gerekiyor."

"Strateji ve diğer pek çok konuyla alakalı, çalışmayan şeyleri iyileştirmeleri lazım."

"Sezon başında mekanik sorunlar yaşadılar. Pit stoplarda sorunlar yaşadılar, stratejide pek çok sorun yaşadılar."

"Sonuçta şampiyonluğu kazanmak için her şeyin mükemmel olması gerekiyor. Bana göre böyle bir sezonun ardından bazı şeyleri doğru şekilde düzeltmek çok önemli."

"Bir şeyleri değiştirmeye başlayıp, yanlış şekilde değiştirirseniz, bu da iyi değil. Bu yüzden bazı şeyleri hem doğru hem de hızlı şekilde düzeltmeleri gerekiyor."