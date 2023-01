Massa: "Ferrari'nin sorunlara doğru ve hızlı çözümler getirmeye ihtiyacı var"

Ferrari geçen sezon, yeniden ön bölümdeki mücadeleye dönmeyi başardı ancak şampiyonluk umutları sezon başladıktan kısa bir süre sonra sona erdi.

Bunun temel sebebi takımın yaptığı hatalar, aracın belli noktalarda geride kalması ve dayanıklılık sorunlarıydı. Takım, 2023 aracı üzerinde yoğun şekilde çalışıyor ve aynı zamanda yönetim değişiklikleri de var.

Artık takımın başında Frederic Vasseur olacak ve yakında takımla ilgili ilk kararlarını alması bekleniyor.

Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa'ya göre Vasseur'ün yapması gereken birkaç acil iş var.

Massa, Leclerc'in şampiyonluğu kazanma olasılığı sorulduğunda swiatwyscigow.pl'ye şunları söyledi: "Her şeyden önce Charles'ın harika bir iş çıkardığını düşünüyorum."

Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, with Felipe Massa after the Sprint

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images