Massa: "Ferrari'nin Ricciardo ile anlaşacağını düşünmüştüm"

Ferrari, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Sebastian Vettel ile yollarını ayıracağını ve yerine Carlos Sainz'ın geleceğini açıkladı.

Genel olarak herkes Daniel Ricciardo'nun takıma katılacağını düşünüyordu ancak Ferrari tercihini Sainz'dan yana kullandı.

Ferrari, tercihinin sebeplerini açıklamadı ancak Sainz hem Ricciardo'ya göre daha genç hem de finansal anlamda daha uygun.

Felipe Massa, arasının son derece iyi olduğu Ricciardo'nun Ferrari'ye seçilmemesinin kendisini şaşırttığını itiraf etti.

Massa, "Doğrusu Ricciardo'nun Ferrari pilotu olmasını bekliyordum çünkü herkes böyle olacağını söylüyordu veya düşünüyordu. Ama bence Mattia ve ekibinin Carlos'u alma kararına saygı göstermeliyiz."

"Carlos yetenekli olduğunu gösteriyor. Formula 1'deki ilk yılına geri dönüp tüm yarışlara bakarsanız, bence o ve Verstappen gerçekten çok yakınlardı. Gerçekten hızlı olduğunu gösterdi. Yetenekli ve çok çalışıyor."

"Hem fiziksel olarak hem de takım için çok büyük bir çalışan. Kariyerini çok geliştirdi ve geçen yıl McLaren için gerçekten harika bir yıl geçirdi. Deneyimli ve takımın istediklerini verebilecek kapasitede." dedi.

Sauber'de yarışırken, henüz 24 yaşında Michael Schumacher'ın takım arkadaşı olan Massa, "Ferrari'nin en iyi takımlarda yarış kazanan bir sürücü yerine, inandığı bir sürücüye yatırım yaptığını görmek güzel."

"Sporda böyle bir şey olduğunu görmek güzel. Ama şimdi neler yapabileceğini de göstermesi gerekiyor. Her şey takıma neler gösterebileceğine bağlı. Takımla doğru şekilde bütünleşmesi gerekiyor."

"Çok yetenekli ve harika bir takım arkadaşına sahip olacağı doğru. Charles geleceğin şampiyonu, hatta belki de bir sonraki şampiyon. Bu yıl şampiyonluk kazanabileceği bir araca sahip olup olmayacağını bilmiyorum. Ama ne olursa olsun o geleceğin şampiyonu."

"Yine de Ferrari'nin iki iyi sürücüye ihtiyacı var. Çünkü şampiyona sadece sürücüyle ilgili değil, takımla da ilgili." dedi.