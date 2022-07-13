Massa: "Ferrari'nin '1 numara' belirlemesi için henüz erken"

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Ferrari'de Silverstone yarışının ardından yeni bir tartışma başladı çünkü Ferrari'nin temelde şampiyonluk için Charles Leclerc'i desteklediği düşünülüyordu.

Ancak İtalyan ekip, o yarışta Carlos Sainz'ın lehine strateji uyguladı ve İspanyol pilot kariyerinin ilk zaferini elde etti. Bundan ötürü de Ferrari'ye yönelik hafta boyunca sert eleştiriler vardı.

Fakat bir hafta sonra işler yeniden tersine döndü çünkü Sainz, Avusturya GP'de motor sorunuyla yolda kalırken, Leclerc sekiz yarış aradan sonra zafere ulaştı.

Şimdi takım içerisindeki hiyerarşinin nasıl olacağı merak ediliyor fakat 2006-13 yılları arasında Ferrari için yarışan Massa'ya göre bir ya da iki numaralı pilotu seçmek için henüz çok erken.

Massa, “2006'da takıma geldiğim zaman kimin birinci, kimin ikinci pilot olduğu çok açıktı."

"Sonrasında Kimi Raikkonen bize geldi. Spa'daki yarışa kadar birbirimizle savaşacağımız ve ondan sonra şampiyonada kim geride kaldıysa onun takım arkadaşına yardım edeceği konusunda birbirimizle anlaştık."

"Rol dağılımı anlamında şu anda Ferrari'de durum nasıl bilmiyorum ama asıl öncelikleri dayanıklılık olması gerektiğini düşünüyorum."

"İlk önce bu sorunları çözmeleri ve sadece o zaman sürücülerden hangisinin birinci pilot olacağına karar vermeleri gerekiyor."

"Bir sonraki yarışta Leclerc'in yarış dışı kalıp, Sainz'in kazanması mümkün."

"Rollere karar vermek için çok erken çünkü kendileri bile bir sonraki yarışı hangi pilotlarının bitireceğini bilmiyor." dedi.