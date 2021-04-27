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Formula 1 / Son dakika

Massa: "Ferrari'nin çok iyi bir pilot kadrosu var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, Ferrari'nin çok iyi bir sürücü kadrosuna sahip olduğunu düşünüyor.

Massa: "Ferrari'nin çok iyi bir pilot kadrosu var"

Ferrari, 2021 sezonu için Charles Leclerc'in yanına son iki senede McLaren'la iyi işlere imza atan Carlos Sainz'ı getirmişti.

Sainz, tek turda Charles Leclerc'in gerisinde kalsa da, yarış temposu anlamında takım arkadaşıyla benzer durumdaydı.

İkili, her iki yarışta da puan aldılar ve özellikle Leclerc neredeyse hiç hata yapmayarak iyi puanlar kazanmayı başardı.

McLaren ile üçüncülük için savaşan İtalyan ekip, pilotlarının alacağı düzenli puanlara oldukça ihtiyaç duyuyor.

Eski Ferrari pilotu Felipe Massa, Ferrari hakkında şunları söyledi: "Leclerc ve Sainz'ı gerçekten çok seviyorum. Maranello'daki geleceklerinin de oldukça uzun olacağına inanıyorum."

"Charles, Imola'da gösterdiği üzere çok üst bir seviyede ve Carlos da sıralama turlarında biraz zorlansa da, yarış temposunda takım arkadaşına ayak uyduruyor."

"Onlar kazanabilecek iki sürücü ve takımın durumu, McLaren ile üçüncülük için savaşan Ferrari için son derece olumlu görünüyor."

"Bu grupta Aston Martin gibi başka bir takımın daha katılımıyla çok sıkı bir savaş öngörüyorum."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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