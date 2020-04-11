Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
230 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Massa: "Ferrari'de yarışırken her şey Alonso lehineydi"

paylaşım
yorumlar
Massa: "Ferrari'de yarışırken her şey Alonso lehineydi"
Ekleyen:
, Editör
11 Nis 2020 06:23

Felipe Massa, Fernando Alonso ile Ferrari'de yarıştığı dönemde tüm takımın İspanyol pilotu desteklediğini söyledi.

Felipe Massa ile Fernando Alonso, 2010-13 yılları arasında Ferrari'de birlikte yarışlar ve Alonso bu dört yılın tamamında Brezilyalı pilotu geride bıraktı.

Hatta Alonso aynı süre zarfında iki kez şampiyonluk savaşı verdi, Massa ise ilk beşe dahi giremedi.

Yine de Alonso, Ferrari ile hiç şampiyonluk elde edemedi. Massa da 2013 sonunda İtalyan ekibe veda etti.

Massa'nın yerine gelen Kimi Raikkonen de Alonso'dan çok yavaş kaldı.

Massa, İtalyan basınına verdiği demeçte, takımın her zaman Alonso'nun arkasında durduğunu dile getirdi.

Şimdilerde Formula E'de yarışan Massa, "Alonso ile yarıştığım dönemde, Fernando'nun takımda belli bir gücü vardı, böylece diğerleri unutuluyordu."

"Her şey sadece bir pilot lehineydi. Bugün en azından Ferrari, biraz karmaşa olsa bile sürücülerini savaşmakta özgür bırakıyor. Hem Sebastian hem de Charles önde yer alma şansına sahipler."

"Orada yarıştığımdan çok daha fazla denge var, sürücülere aynı şekilde muamele ediyorlar." dedi.

Massa, sezon başladığı takdirde yine Mercedes ve Lewis Hamilton'ın şampiyon olacağını düşünüyor.

"Eğer sezon başlasaydı, testlerde gördüğümüz üzere Mercedes ve Hamilton yine önde olacaktı."

"Daha az yarışın durumu değiştireceğini sanmıyorum, çünkü bu süreçte takım fabrikaları kapalı ve cevap bulunması gereken sorunlar, geliştirilmesi gereken araçların gelişiminden daha büyük ve önemli."

"Lewis tüm rekorları kırıyor ve bana göre her zaman favori. Ayrıca Leclerc ve Verstappen geleceğin şampiyonları. Ama kazanmak için iyi bir araçlara ihtiyaçları var, çünkü bugün araçlar arasındaki farklar sürücülerin fark yaratabileceği aralıktan daha büyük."

"Ferrari, Schumacher'li yıllarda olduğu gibi takımda mükemmel bir grup oluşturarak, yeni düzenlemeler ile birlikte yeni bir döneme girmeli."

"Ayrıca birinci ve sonuncu arasında, tur başına sadece bir saniye fark bulunan bir F1 görmek istiyorum."

"Bugünün araçları inanılmaz ama sadece bir takım hakim oluyorsa kimse eğlenmiyor."

Massa, koronavirüs döneminde ne yaptığı sorusuna ise, "Salgın patlak verdiğinde Monte Carlo'dan ayrıldım ve ailemin bulunduğu Brezilya'ya döndüm. Ülkede bir evim ve zaman geçirebileceğim bir bahçem var. Hepimiz birlikte vakit geçiriyoruz. Yıllardır bunu yapamıyoruz, çünkü yarışmak zorundaydım. Sanırım bu kötü durumla ilgili tek olumlu şey bu." dedi.

Alakalı video

Sonraki haber
Kvyat, Zandvoort tarzı daha fazla pist istiyor

Önceki haber

Kvyat, Zandvoort tarzı daha fazla pist istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
76 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Massa: "Ferrari'de yarışırken her şey Alonso lehineydi"

10dk
2
Formula 1

Norris: "McLaren benim geri bildirimlerimi daha çok dinliyor"

3
Formula 1

Formula 1, yakıt oyunlarını nasıl idare etti?

4
WRC

FIA etaplara hız sınırı koymayı reddetti

5
MotoGP

Ducati, 2021 sürücü kadrosu için başka takımlara bakmayacak

Son Videolar

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Son Haberler

Massa: "Ferrari'de yarışırken her şey Alonso lehineydi"
F1

Massa: "Ferrari'de yarışırken her şey Alonso lehineydi"

Kvyat, Zandvoort tarzı daha fazla pist istiyor
F1

Kvyat, Zandvoort tarzı daha fazla pist istiyor

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 10 Nisan
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 10 Nisan

Renault, Enstone personelinin büyük çoğunluğunu ücretsiz izne çıkardı
F1

Renault, Enstone personelinin büyük çoğunluğunu ücretsiz izne çıkardı

Norris: "McLaren benim geri bildirimlerimi daha çok dinliyor"
F1

Norris: "McLaren benim geri bildirimlerimi daha çok dinliyor"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.