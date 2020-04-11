Massa: "Ferrari'de yarışırken her şey Alonso lehineydi"

Felipe Massa ile Fernando Alonso, 2010-13 yılları arasında Ferrari'de birlikte yarışlar ve Alonso bu dört yılın tamamında Brezilyalı pilotu geride bıraktı.

Hatta Alonso aynı süre zarfında iki kez şampiyonluk savaşı verdi, Massa ise ilk beşe dahi giremedi.

Yine de Alonso, Ferrari ile hiç şampiyonluk elde edemedi. Massa da 2013 sonunda İtalyan ekibe veda etti.

Massa'nın yerine gelen Kimi Raikkonen de Alonso'dan çok yavaş kaldı.

Massa, İtalyan basınına verdiği demeçte, takımın her zaman Alonso'nun arkasında durduğunu dile getirdi.

Şimdilerde Formula E'de yarışan Massa, "Alonso ile yarıştığım dönemde, Fernando'nun takımda belli bir gücü vardı, böylece diğerleri unutuluyordu."

"Her şey sadece bir pilot lehineydi. Bugün en azından Ferrari, biraz karmaşa olsa bile sürücülerini savaşmakta özgür bırakıyor. Hem Sebastian hem de Charles önde yer alma şansına sahipler."

"Orada yarıştığımdan çok daha fazla denge var, sürücülere aynı şekilde muamele ediyorlar." dedi.

Massa, sezon başladığı takdirde yine Mercedes ve Lewis Hamilton'ın şampiyon olacağını düşünüyor.

"Eğer sezon başlasaydı, testlerde gördüğümüz üzere Mercedes ve Hamilton yine önde olacaktı."

"Daha az yarışın durumu değiştireceğini sanmıyorum, çünkü bu süreçte takım fabrikaları kapalı ve cevap bulunması gereken sorunlar, geliştirilmesi gereken araçların gelişiminden daha büyük ve önemli."

"Lewis tüm rekorları kırıyor ve bana göre her zaman favori. Ayrıca Leclerc ve Verstappen geleceğin şampiyonları. Ama kazanmak için iyi bir araçlara ihtiyaçları var, çünkü bugün araçlar arasındaki farklar sürücülerin fark yaratabileceği aralıktan daha büyük."

"Ferrari, Schumacher'li yıllarda olduğu gibi takımda mükemmel bir grup oluşturarak, yeni düzenlemeler ile birlikte yeni bir döneme girmeli."

"Ayrıca birinci ve sonuncu arasında, tur başına sadece bir saniye fark bulunan bir F1 görmek istiyorum."

"Bugünün araçları inanılmaz ama sadece bir takım hakim oluyorsa kimse eğlenmiyor."

Massa, koronavirüs döneminde ne yaptığı sorusuna ise, "Salgın patlak verdiğinde Monte Carlo'dan ayrıldım ve ailemin bulunduğu Brezilya'ya döndüm. Ülkede bir evim ve zaman geçirebileceğim bir bahçem var. Hepimiz birlikte vakit geçiriyoruz. Yıllardır bunu yapamıyoruz, çünkü yarışmak zorundaydım. Sanırım bu kötü durumla ilgili tek olumlu şey bu." dedi.

Alakalı video