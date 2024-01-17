Massa: "Ferrari'de sorun pilotlar değil, araç"

Ferrari, hemen hemen her yıla "o sene bu sene" hedefiyle başlasa da, bir türlü şampiyonluk ipini göğüsleyemiyor.

2023, takıma adına hayal kırıklığıyla geçen bir yıldı ve sadece bir galibiyet aldıkları yılı üçüncü bitirebildiler.

Yıl sonunda iki Ferrari pilotunun da kontratı bitecek ve bazılarına göre her iki pilot da çok fazla hata yapıyor.

Fakat uzun süre Ferrari için yarışan Felipe Massa'ya göre başarı pilotlardan ziyade takıma bağlı.

Brezilyalı pilot La Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: "Maranello'daki sorunun sürücülerle ilgili olmadığı açık."

"Ferrari'nin birlikte iyi çalışan iki harika pilotu var. Şampiyonluk mücadelesinde hangi seviyede olduklarını göstermek için sadece iyi bir araca ihtiyaç duyuyorlar."

"İkisi arasında Leclerc lehine küçük bir avantaj görüyorum. 2023'te harika yarışlar çıkardı. Sıralama turlarında gerçek bir usta çünkü tek turda aracından en iyi şekilde nasıl yararlanacağını biliyor."

"Elbette hatalar yaptı ama kazanma şansınızın az olduğu, baskı dolu bir ortamda hata yapma ihtimaliniz artıyor."

"Charles'ın nihayet son yıllarda yaşadığı dayanıklılık sorunlarından uzak, rekabetçi bir Ferrari'ye sahip olmasını ve Max'e meydan okuyacak kadar tutarlı bir performans sergilemesini umuyorum."

"Ferrari şampiyon olalı çok zaman oldu. Her zaman önden başlayan ve mükemmel bir araca sahip olan Verstappen için hayat çok kolay."