Massa: "Ferrari'de sorun pilotlar değil, araç"
Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, Ferrari'nin pilotlardan ziyade araca odaklanmasının önemli olduğunu düşünüyor.
Ferrari, hemen hemen her yıla "o sene bu sene" hedefiyle başlasa da, bir türlü şampiyonluk ipini göğüsleyemiyor.
2023, takıma adına hayal kırıklığıyla geçen bir yıldı ve sadece bir galibiyet aldıkları yılı üçüncü bitirebildiler.
Yıl sonunda iki Ferrari pilotunun da kontratı bitecek ve bazılarına göre her iki pilot da çok fazla hata yapıyor.
Fakat uzun süre Ferrari için yarışan Felipe Massa'ya göre başarı pilotlardan ziyade takıma bağlı.
Brezilyalı pilot La Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: "Maranello'daki sorunun sürücülerle ilgili olmadığı açık."
"Ferrari'nin birlikte iyi çalışan iki harika pilotu var. Şampiyonluk mücadelesinde hangi seviyede olduklarını göstermek için sadece iyi bir araca ihtiyaç duyuyorlar."
"İkisi arasında Leclerc lehine küçük bir avantaj görüyorum. 2023'te harika yarışlar çıkardı. Sıralama turlarında gerçek bir usta çünkü tek turda aracından en iyi şekilde nasıl yararlanacağını biliyor."
"Elbette hatalar yaptı ama kazanma şansınızın az olduğu, baskı dolu bir ortamda hata yapma ihtimaliniz artıyor."
"Charles'ın nihayet son yıllarda yaşadığı dayanıklılık sorunlarından uzak, rekabetçi bir Ferrari'ye sahip olmasını ve Max'e meydan okuyacak kadar tutarlı bir performans sergilemesini umuyorum."
"Ferrari şampiyon olalı çok zaman oldu. Her zaman önden başlayan ve mükemmel bir araca sahip olan Verstappen için hayat çok kolay."
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Felipe Massa padokta
Son Haberler
Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"
Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek" Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"
Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor
Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor
McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor
McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor
BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı
BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar